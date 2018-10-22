В Москве прошла презентация книги о Льве Яшине

«Книга “Непревзойденный Лев Яшин” — это не только биография лучшего вратаря XX века, это собрание отзывов и фактов о легендарной личности, проиллюстрированная наиболее эффективными и тематически важными фотографиями и снимками того времени. Автор, лично знавший Льва Ивановича, много раз общался с его близкими и коллегами, представил читателям эту историческую фигуру во всей полноте и обилии красок», — говорится в релизе продюсерского центра «Динамо». Автором книги является Александр Соскин.

Перед началом чемпионата мира-2018 состоялся премьерный показ фильма «Лев Яшин — номер один», который посетил президент ФИФА Джанни Инфантино. Книга «Непревзойденный Лев Яшин» является продолжением этого проекта.

В составе сборной СССР Яшин выигрывал Олимпийские игры-1956 и чемпионат Европы-1960, а также становился вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным вратарем в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.