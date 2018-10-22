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18:36 (мск), источник: Р-Спорт

В Москве прошла презентация книги о Льве Яшине

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости, Василий Конов-мл. Презентация книги «Непревзойденный Лев Яшин» о вратаре сборной СССР по футболу и московского «Динамо» Льве Яшине состоялась в понедельник в Москве.

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«Книга “Непревзойденный Лев Яшин” — это не только биография лучшего вратаря XX века, это собрание отзывов и фактов о легендарной личности, проиллюстрированная наиболее эффективными и тематически важными фотографиями и снимками того времени. Автор, лично знавший Льва Ивановича, много раз общался с его близкими и коллегами, представил читателям эту историческую фигуру во всей полноте и обилии красок», — говорится в релизе продюсерского центра «Динамо». Автором книги является Александр Соскин.

Перед началом чемпионата мира-2018 состоялся премьерный показ фильма «Лев Яшин — номер один», который посетил президент ФИФА Джанни Инфантино. Книга «Непревзойденный Лев Яшин» является продолжением этого проекта.

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В составе сборной СССР Яшин выигрывал Олимпийские игры-1956 и чемпионат Европы-1960, а также становился вторым на европейском первенстве 1964 года. Вместе с московским «Динамо» голкипер пять раз выигрывал чемпионат СССР. Яшин — лучший вратарь XX века по версии ФИФА, обладатель «Золотого мяча» 1963 года. На данный момент он является единственным вратарем в истории, кому вручался этот приз. Легендарный футболист скончался 20 марта 1990 года на 61-м году жизни.

В понедельник Яшину исполнилось бы 89 лет.

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