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14:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-тренер «Динамо» Силкин возглавил клуб третьего российского дивизиона

Новым главным тренером «Росича», выступающего в третьем дивизионе, назначен Сергей Силкин, сообщает официальный сайт клуба.

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Под руководством Силкина «Росич» будет готовиться к финальному этапу чемпионата России среди команд третьего дивизиона, который пройдёт в Сочи в ноябре. В данный момент «Росич» является чемпионом третьего дивизиона в зоне «Москва».

«Уровень III дивизиона меня не удивил. Я приехал и увидел играющую и хорошо обученную команду. Ребята играют и в касание, и на третьего. В “Росиче” собрались игроки, которые именно играют в футбол: создают много моментов, действуют в атакующем стиле, и на них приятно смотреть.
Меня пригласили в команду воспитанники московского “Динамо” и попросили помочь. Моя задача — помочь команде успешно выступить на Финальном этапе Первенства России среди команд третьего дивизиона. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выступить успешно», — сказал Силкин.

57-летний Силкин известен своей работой с московским «Динамо» в период с 2011 по 2012 год. Под его руководством бело-голубые заняли четвёртое место в чемпионате России, а также дошли до финала национального Кубка.

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