Экс-тренер «Динамо» Силкин возглавил клуб третьего российского дивизиона

«Уровень III дивизиона меня не удивил. Я приехал и увидел играющую и хорошо обученную команду. Ребята играют и в касание, и на третьего. В “Росиче” собрались игроки, которые именно играют в футбол: создают много моментов, действуют в атакующем стиле, и на них приятно смотреть.

Меня пригласили в команду воспитанники московского “Динамо” и попросили помочь. Моя задача — помочь команде успешно выступить на Финальном этапе Первенства России среди команд третьего дивизиона. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выступить успешно», — сказал Силкин.