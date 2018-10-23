Экс-тренер «Динамо» Силкин возглавил клуб третьего российского дивизиона
Новым главным тренером «Росича», выступающего в третьем дивизионе, назначен Сергей Силкин, сообщает официальный сайт клуба.
Новым главным тренером «Росича», выступающего в третьем дивизионе, назначен Сергей Силкин, сообщает официальный сайт клуба.
Под руководством Силкина «Росич» будет готовиться к финальному этапу чемпионата России среди команд третьего дивизиона, который пройдёт в Сочи в ноябре. В данный момент «Росич» является чемпионом третьего дивизиона в зоне «Москва».
«Уровень III дивизиона меня не удивил. Я приехал и увидел играющую и хорошо обученную команду. Ребята играют и в касание, и на третьего. В “Росиче” собрались игроки, которые именно играют в футбол: создают много моментов, действуют в атакующем стиле, и на них приятно смотреть.
Меня пригласили в команду воспитанники московского “Динамо” и попросили помочь. Моя задача — помочь команде успешно выступить на Финальном этапе Первенства России среди команд третьего дивизиона. Я постараюсь сделать всё, что в моих силах, чтобы помочь команде выступить успешно», — сказал Силкин.
57-летний Силкин известен своей работой с московским «Динамо» в период с 2011 по 2012 год. Под его руководством