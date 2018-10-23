«Думаю, подошла бы “Челси”». Русская девушка, играющая в футбол круче Месси
Она просто топ.
Она просто топ.
Марина Федорова — человек уникальный: в свои 21 уроженка Севастополя одинаково здорово играет во все разновидности футбола. Мини, пляжный и большой. В активе форварда золотые медали и звание лучшего бомбардира чемпионата России по пляжному футболу-2014, бронза Women Euro Winers Cup-2016 и победа в Кубке Европы два года спустя. Ничего себе. Причем Марину признали самым ценным игроком всех этих турниров.
— Вы играете на высоком уровне не только в большой футбол, но и в мини, и в пляжный. Как так?
— Я родом из Севастополя, у нас тут повсюду пляжи. Все детство я играла в футбол: летом на пляже, весной и осенью — в большой, а зимой в
В Крыму нет женских команд, я всегда тренировалась с ребятами и играла с ними в чемпионате города и Крыма в пляжный футбол. Были такие серьезные тренировки, что у меня получилось выйти на высокий уровень. Это заметил тренер сборной по
— Какие навыки из большого футбола помогают в мини и пляжном, и наоборот?
— В
— Исполняли финт «радуга» в пляжном футболе?
— Конечно! На последнем Кубке Европы по пляжному футболу, который мы выиграли, я сделала его даже в финале, против Испании.
— Почему женские сборные России по
— В пляжном и миньке чуть меньше конкуренция, это пока не олимпийские виды спорта. Но команды становятся все сильнее.
В этом году стартовал первый официальный чемпионат Европы по женскому
— Какие планы на будущее? Попробуете себя в зарубежном клубе?
— Очень хотела бы поехать в команды топ-уровня: «Лион», «Вольфсбург», «Барселону», «Челси», «Ливерпуль». Конкретных предложений пока что нет. Мне нужен просмотр, потому что я уверена в своих силах и думаю, что подошла бы грандам. К сожалению, они мало кого смотрят из России… Но если мне организуют просмотр — это будет шикарно!
Во Франции, Германии или Англию было бы здорово поиграть. Особенно на Туманном альбионе.
— Вы были приглашены на церемонию вручения награды лучшему игроку мира. Но это ведь не первый ивэнт ФИФА, в котором вы принимали участие…
— Все случилось благодаря и.о президента РФС Александру Алаеву, который помог осуществить мечту — совмещать выступления сразу в трех российских сборных. Летом он пригласил меня сыграть за российских легенд на
За нас играла Алекс Скотт — звезда английского футбола, игрок сборной. ФИФА проводит политику, направленную на развитие женского футбола, поэтому нас и пригласили. Турнир проходил в формате 8 на 8, два тайма по 20 минут. Звезды уже в возрасте, им тяжело играть дольше.
В нашей команде был сам Алаев и другие руководители РФС, Тихонов, Смертин — в общем, хороший состав! Мы заняли третье место — немного не получилось в одной игре. А так, должны были выигрывать турнир…
Потом был фуршет, вручали призы. Ко мне подошел Эдвард — представитель ФИФА, который отвечает за популяризацию женского футбола. Ему понравилось, как я играю, он сказал, что хотел бы приглашать меня на такие мероприятия.
Уже после ЧМ позвали на турнир на маленькой площадке, проходивший на Красной площади. Там тоже были звезды футбола, но уже без представителей РФС: Кафу, Роналдо, много кто еще… Мы снова пообщались на фуршете, и Эдвард сказал, что будет приглашать меня и дальше.
— Когда вы собирались на такое мероприятие, не было страшно?
— Немного волновалась, если честно. Как увидела список
Чтобы такие футболисты отдавали передачи, они должны сначала признать тебя. Первые минуты волновалась, а потом, когда они поняли, что я попадаю по мячу — начали пасовать мне, играть верхом и в стеночки. Короче, стали воспринимать как нормального футболиста.
— Получилось продемонстрировать звездам футбола ваш фирменный финт?
— Да, на «ВЭБ Арене». Я думала, что обыграла Анри, но это был не он. Зато все были в восторге!
На Красной площади я делала разные финты, но и этот сделала. Там было очень много зрителей, хотелось показать красивый футбол. Я была такая не одна: Кафу бил чуть ли не через себя.
— На каком языке общались, если не знаете английский?
— Со мной в Лондоне был персональный переводчик — девушка, которая работает в ФИФА с легендами и всех знает. Я общалась с футболистами через нее. В России, на той же «ВЭБ Арене», было полегче. Мне очень помогал Смертин, да и все русскоязычные игроки переводили. В Лондоне, конечно, пришлось тяжелее.
Мероприятие шло часа четыре. Через два после начала приехал все тот же Смертин и отдал мне свои наушники с переводом. Но на русский перевода не было, а в зале рядом сидели Кафу с Роберто Карлосом, которые смеялись, зная, что я не понимаю
Я очень надеялась, что они не выдадут меня, потому что Джанни Инфантино говорил очень серьезные вещи, а я просто делала вид, что его понимаю (смеется). Слава Богу, Инфантино не обратился ко мне с личным вопросом!
— Расскажите, как вас пригласили в Лондон, как прошло само мероприятие?
— Неожиданно мне пришло на почту письмо от ФИФА. Читаю: «Вас приглашают на церемонию The Best!». Мне нужно было дать положительный ответ и зарегистрироваться. После этого со мной связались представители ФИФА, я выбрала билеты, полетела
Организация там, конечно, просто нереальная… Меня пригласил Эдвард, и я полетела туда в качестве легенды ФИФА. Хотя понятно, что никакая я не легенда.
Меня представили перед всеми после конференции как игрока «Енисея» и женской сборной России. Сказали, что я играю одновременно и в пляжный футбол, и в мини, и в большой.
Сейчас ФИФА делает упор на развитие женского футбола: за день до церемонии проходила конференция, на которой много внимания уделялось именно женскому. ФИФА собирается инвестировать в этот вид спорта.
Там еще была немецкая футболистка, две известные американские. Они постоянно таскали меня за собой, искали меня, когда я терялась (смеется).
Поразило отношение к легендам. За мной в отель заехал автомобиль, а в это время шел сильный дождь. Так от двери отеля до двери автомобиля выстроилось 10 охранников с зонтами, которые не дали мне намокнуть! Представляете?
В машине предложили шампанское, но я сказала, что не пью… На самом мероприятии был строгий
— Сколько-сколько?!
—
Дискотека продолжалась всю ночь, но мы со Смертиным погуляли часа три и решили уехать. Только вот 15 минут не могли выйти из здания. Алексей — очень классный и добрый, ходил со мной как папа!
— Модрич — реально the best?
— Если выбирать из трех номинированных футболистов, то да. Модрич играл хорошо и в сборной, и в клубе.
— Кто из игроков вам нравится больше всего?
— Месси и Мбаппе. А вообще у каждого футболиста можно взять
— С кем из селебрити проще всего общаться?
— Я думала, что звезды — это
Нуну из Португалии — тоже очень хороший. Они приняли меня как свою. Самый крутой — Роберто Карлос. Они с Кафу много рассказывали интересного про футбол, свою карьеру. А я им показывала видео, как играю! Может, Роберто Карлос теперь будет моим агентом, о как. Он сам сказал, что работает в «Реале» и поможет с клубом. Сейчас там сделают женское отделение — и я сразу туда (смеется).
— Вы постили в инстаграме фотки с футболистами из Лондона. Какая была реакция у девчонок из сборной России?
— Я особо не рассказывала, что еду туда, поэтому все удивились. Мол, что ты вообще делаешь в Лондоне?! Некоторые хотели поменяться лицами в фотошопе. Девочки не ожидали, что я в принципе могу присутствовать на самой крутой премии FIFA.
Кстати, хотела бы обратиться к Роберто Карлосу. Обещаю, что к следующей церемонии награждения лучшего игрока я буду идеально знать английский язык. И мы пообщаемся без переводчика, Роберто!