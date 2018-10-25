ФИФА снова пытается провести реформы. Но далеко не все согласны

Источник: РИА "Новости"

26 октября в Руанде состоится совет ФИФА, на котором будут рассмотрены реформы, предложенные Джанни Инфантино ещё в мае. Одна из них касается создания «всемирной Лиги наций», аналога Лиги наций УЕФА. В турнире примут участие более 200 сборных, которые разделят на семь дивизионов. Лучшие команды сыграют в «Финале 8». Зачем это нужно, пока мало кто понимает.

Другое предложение касается изменения формата клубного чемпионата мира. И это уже интереснее.

Что такое клубный чемпионат мира

Каждый год, начиная с 2005-го, в декабре под эгидой ФИФА проводится клубный чемпионат мира. В нём принимают участие семь команд, представляющие континентальные конфедерации — УЕФА, КОНКАКАФ, ОФК, АФК, КОНМЕБОЛ и КАФ. Европейские клубы по регламенту турнира начинают розыгрыш сразу с полуфинала, ну, а дальше без каких-либо проблем выходят в финал и становятся чемпионами мира — каждый год по одному и тому же сценарию. За 12 лет было всего четыре случая, когда трофей завоевывали команды из другой конфедерации. Но даже тут есть своя тенденция — все эти четыре раза победителями становились бразильцы.

Неудивительно, что особого интереса у болельщиков этот турнир не вызывает. Спортивной составляющей здесь нет, все в целом заранее предрешено, да и титул этот, пусть и с приставкой «чемпион мира», далеко не самый престижный.

Президент ФИФА Джанни Инфантино осознал всю фатальность и решил, что пора что-то менять.

Нынешний клубный чемпионат мира — неплохой турнир, но он не принес того эффекта с точки зрения развития клубного футбола в мире, на который мы рассчитывали. Нужно понять, можем ли мы придумать что-то особенное, новое, что поможет клубному футболу во всем мире. Если ФИФА организует турнир, он должен быть особенным, поэтому или мы сможем сделать это, или лучше откажемся от этой идеи.

Что предлагает ФИФА?

Ключевые пункты доклада Инфантино — увеличение количества участников и перенос турнира на лето. В первой редакции озвучивалось предложение проводить клубный чемпионат мира раз в четыре года в июне-июле, начиная с 2021 года. Мысль в том, что клубный чемпионат мира таким образом заменил бы надоевший всем своей бесполезностью Кубок конфедераций. Президент ФИФА даже сказал, что нашел спонсоров, готовых покрыть расходы как минимум на четыре таких турнира, но ни УЕФА, ни Ассоциация европейских клубов (ECA) эту идею тогда не поддержали.

Теперь Инфантино выступил с новой инициативой — во-первых, увеличить количество участников с 7 до 24; во-вторых, проводить клубный чемпионат мира каждый год в июле-августе перед началом сезона.

Кто против?