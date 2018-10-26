«Зенит» обошёл «Манчестер Юнайтед» в рейтинге коэффициентов клубов УЕФА

В активе команды из Санкт-Петербурга теперь 67 баллов, а у манкунианцев 66. «Зенит» занимает самую высокую позицию в рейтинге среди российских клубов. Питерцы опережают ЦСКА (30 место), «Краснодар» (47), «Локомотив» (50), «Динамо» (79), «Спартак» (85), «Ростов» (96), «Рубин» (119) и «Уфу» (120).

Рейтинг коэффициентов клубов УЕФА ведётся на основании результатов выступлений клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы за последние пять сезонов. Положение клубов в рейтинге используется для посева во время жеребьёвки еврокубков в следующем сезоне.