Младший брат Кокорина объяснил нападение на водителя ведущей Первого канала

Источник: РИА "Новости"

«Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает “петух”. А водитель именно его сказал», — отметил Кокорин-младший.

Он добавил, что понял ошибочность своих действий и учтет опыт.

Фоторепортаж 10 лет дружбы Мамаева и Кокорина

Рассказывая о пребывании в СИЗО, 19-летний Кирилл признался, что за две недели прочитал четыре книги, в том числе биографии футболистов Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Сейчас, поделился молодой человек, он читает роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные».