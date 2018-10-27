Младший брат Кокорина объяснил нападение на водителя ведущей Первого канала

«Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает “петух”. А водитель именно его сказал», — отметил Кокорин-младший.
Он добавил, что понял ошибочность своих действий и учтет опыт.
Рассказывая о пребывании в СИЗО, 19-летний Кирилл признался, что за две недели прочитал четыре книги, в том числе биографии футболистов Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Сейчас, поделился молодой человек, он читает роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные».
8 октября от рук братьев Кокориных и Павла Мамаева пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. На мужчину напали на парковке у ресторана «Пекин». После этого спортсмены вместе с соучастниками устроили драку в одной из московских кофеен. Травмы получили, в частности, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Молодых людей арестовали до 8 декабря.