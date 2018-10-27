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02:12 (мск), источник: Lenta.Ru

Младший брат Кокорина объяснил нападение на водителя ведущей Первого канала

Младший брат футболиста Александра Кокорина Кирилл объяснил причину избиения водителя ведущей Первого канала. По его словам, мужчина оскорбил их. Об этом сообщает обозреватель «Московского комсомольца» Ева Меркачева.

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Источник: РИА "Новости"

«Сложно сдержать, когда тебя называют таким словом. Вы спросите тут в камерах, что означает “петух”. А водитель именно его сказал», — отметил Кокорин-младший.

Он добавил, что понял ошибочность своих действий и учтет опыт.

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Рассказывая о пребывании в СИЗО, 19-летний Кирилл признался, что за две недели прочитал четыре книги, в том числе биографии футболистов Дэвида Бекхэма и Зинедина Зидана. Сейчас, поделился молодой человек, он читает роман Федора Достоевского «Униженные и оскорбленные».

8 октября от рук братьев Кокориных и Павла Мамаева пострадал водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. На мужчину напали на парковке у ресторана «Пекин». После этого спортсмены вместе с соучастниками устроили драку в одной из московских кофеен. Травмы получили, в частности, директор департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и генеральный директор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Молодых людей арестовали до 8 декабря.

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