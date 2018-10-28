Футболистки «Звезды-2005» в шестой раз выиграли Кубок России

Финальный матч, состоявшийся в Майкопе, завершился со счетом 1:0 в пользу пермской команды, в составе которой гол на 21-й минуте забила Олеся Курочкина. Игрок «Рязани» Анна Беломытцева была удалена с поля на 83-й минуте.