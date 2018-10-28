Футболистки «Звезды-2005» в шестой раз выиграли Кубок России
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пермская «Звезда-2005» нанесла поражение клубу «Рязань-ВДВ» и в шестой раз завоевала Кубок России по футболу среди женских команд.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пермская «Звезда-2005» нанесла поражение клубу «Рязань-ВДВ» и в шестой раз завоевала Кубок России по футболу среди женских команд.
Финальный матч, состоявшийся в Майкопе, завершился со счетом 1:0 в пользу пермской команды, в составе которой гол на 21-й минуте забила Олеся Курочкина. Игрок «Рязани» Анна Беломытцева была удалена с поля на 83-й минуте.
Ранее «Звезда-2005» выиграла трофей в 2007, 2012, 2013, 2015 и 2016 годах.