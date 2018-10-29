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29 октября, источник: Р-Спорт

Главный тренер «Реала» Лопетеги отправлен в отставку

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Хулен Лопетеги отправлен в отставку с поста главного тренера мадридского футбольного клуба «Реал», сообщается на сайте испанской команды.

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Решение о разрыве контракта с Лопетеги было принято в понедельник на заседании совета директоров клуба.

«Это решение, принятое с самым высоким уровнем ответственности, направлено на изменение динамики результатов первой команды, когда все цели этого сезона еще достижимы. Совет директоров понимает, что текущие результаты не соответствуют уровню состава «Реала», в котором восемь игроков были выдвинуты на «Золотой мяч», — говорится в сообщении.

Испанский тренер возглавил «Реал» перед стартом чемпионата мира в России. В воскресенье мадридцы проиграли «Барселоне» со счетом 1:5. Это поражение стало для «Реала» третьим подряд и четвертым в последних пяти матчах чемпионата Испании.

По данным СМИ, преемником Лопетеги станет итальянский тренер Антонио Конте.

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