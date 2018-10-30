Роналду стал самым популярным пользователем Instagram в мире
Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал наиболее популярным пользователем социальной сети Instagram, за его аккаунтом следят более 144,3 миллиона человек.
Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал наиболее популярным пользователем социальной сети Instagram, за его аккаунтом следят более 144,3 миллиона человек.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал наиболее популярным пользователем социальной сети Instagram, за его аккаунтом следят более 144,3 миллиона человек.
До сих пор самым популярным человеком в Instagram была американская певица и актриса Селена Гомес. В понедельник количество подписчиков Гомес достигло 144,33 тысячи человек. У Роналду — рекордные 144,36 тысячи подписчиков.
Ранее сообщалось, что Роналду занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по денежному вознаграждению за один рекламный пост в Instagram. В начале 2017 года Роналду стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 миллионов подписчиков.
Португалец перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. С 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.
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Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 29 Окт 2018 в 7:01 PDT.