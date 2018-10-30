Роналду стал самым популярным пользователем Instagram в мире

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Футболист туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду стал наиболее популярным пользователем социальной сети Instagram, за его аккаунтом следят более 144,3 миллиона человек.

До сих пор самым популярным человеком в Instagram была американская певица и актриса Селена Гомес. В понедельник количество подписчиков Гомес достигло 144,33 тысячи человек. У Роналду — рекордные 144,36 тысячи подписчиков.

Ранее сообщалось, что Роналду занимает первое место среди спортсменов и третье среди всех знаменитостей по денежному вознаграждению за один рекламный пост в Instagram. В начале 2017 года Роналду стал первым мужчиной, которому в Instagram удалось набрать 100 миллионов подписчиков.

Португалец перешел в «Ювентус» из мадридского «Реала» летом 2018 года. С 2003 по 2009 год Роналду выступал за «Манчестер Юнайтед», в составе которого стал трехкратным чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов.

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