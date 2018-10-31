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09:06 (мск), источник: Lenta.Ru

Хакеры взломали ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что в результате кибератаки хакеры незаконно получили доступ к данным организации. Заявление президента федерации Джанни Инфантино приводит Associated Press.

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Источник: РИА "Новости"

«ФИФА принимает все необходимые меры, чтобы адекватно реагировать на инциденты, связанные с информационной безопасностью, а также продолжает последовательно улучшать систему защиты компьютерной среды», — отметили в организации.

Федерация не уточняет, когда это произошло и какие именно данные были украдены. В ФИФА также заявили, что осуждают любые попытки незаконно нарушить конфиденциальность, целостность и доступность данных в какой бы то ни было организации.

В 2017 году хакерская группировка Fancy Bears выложила в открытый доступ данные о футболистах, легально употреблявших допинг. ФИФА выступила с официальным заявлением, осуждающим публикацию личных и медицинских данных спортсменов, полученных незаконно.

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