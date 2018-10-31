Российский футболист умер от холода
Российский футболист и тренер Константин Андросенко погиб от переохлаждения. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».
Российский футболист и тренер Константин Андросенко погиб от переохлаждения. Об этом сообщает информагентство «О чем говорит Смоленск».
27 октября 38-летний Андросенко почувствовал себя плохо, находясь за рулем автомобиля. Машина съехала в кювет, и находившийся в бессознательном состоянии футболист замерз насмерть.
Андросенко был помощником тренера: помогал на занятиях детской команде по