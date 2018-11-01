Financial Times: УЕФА выступает против планов ФИФА создать два новых турнира

Источник: РИА "Новости"

Руководство ФИФА ведет переговоры с консорциумом международных инвесторов во главе с японской телекоммуникационной медиакорпорацией SoftBank Group, который обещал выделить на 12-летний срок (начиная с 2021 года) $25 млрд на расширение клубного чемпионата мира и новый турнир для ведущих национальных команд.

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На данный момент президент ФИФА Джанни Инфантино предлагает изменить формат клубного чемпионата мира: проводить турнир раз в четыре года вместо Кубка конфедераций и увеличить число участников с 6 до 24. Также Инфантино предлагает создать Лигу мира, которая предусматривает участие восьми лучших сборных планет и будет проводиться раз в два года. Инфантино отказался раскрывать имен инвесторов на октябрьском заседании совета ФИФА, сославшись на соглашение о конфиденциальности, чем были разочарованы члены этого органа.

УЕФА видит в планах Инфантино угрозу для Лиги чемпионов, ежегодно получающей около €2,5 млрд от спонсоров и трансляций, и Лиги наций, в которой участвуют все европейские сборные. К тому же, по данным источников, компания Relevent Sports ранее провела переговоры с УЕФА на тему создания альтернативы клубного чемпионата мира. Именно вероятность появления подконтрольного УЕФА нового клубного турнира заставила Инфантино начать обсуждение вопроса расширения состава участников клубного чемпионата мира.

УЕФА предложит кандидатуры двух противников реформ в рабочую группу

Relevent Sports является организатором крупного межсезонного турнира Международный кубок чемпионов, в котором выступают ведущие европейские клубы. Эта компания связана с американским миллиардером Стивеном Россом (его состояние оценивается Forbes в $7,6 млрд), который является владельцем клуба североамериканской Национальной футбольной лиги «Майами Долфинс». Позднее Relevent Sports провела переговоры с ФИФА по вопросу расширения клубного чемпионата мира. «Relevent не выступает против какой-то организации, компания просто хочет быть причастна к созданию нового турнира», — сказал источник.

Организация World Leagues Forum, которая включает в себя 38 профессиональных лиг, уже открыто выступила против предложения Инфантино и принятия решения быстрым голосованием совета ФИФА, как это планировал глава международной федерации. На октябрьском заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали было принято решение о создании рабочей группы для изучения вопроса создания двух новых турниров. Инфантино попросил глав континентальных организаций предложить по две кандидатуры в рабочую группу.

Президент УЕФА Александер Чеферин намерен предложить кандидатуры двух противников реформ — итальянца Андреа Аньелли и британца Ричарда Скудамора.