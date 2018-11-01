Заседание исполкома РФС по итогам года пройдет в конце ноября — начале декабря

Источник: РИА "Новости"

«До конца года исполком, скорее всего, будет один — в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд — у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона», — сказал Мутко.

Сборная России до конца года сыграет товарищеский матч с командой Германии в Лейпциге 15 ноября и заключительный матч группового этапа Лиги наций с командой Швеции в Сольне 20 ноября. Россияне лидируют во второй группе лиги В, набрав в трех матчах семь очков.