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15:47 (мск), источник: ТАСС

Заседание исполкома РФС по итогам года пройдет в конце ноября — начале декабря

МОСКВА, 1 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Итоговое заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС) пройдет в конце ноября — начале декабря. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Источник: РИА "Новости"

«До конца года исполком, скорее всего, будет один — в конце ноября или в начале декабря. Потому что нам уже нужно завершить сезон сборных команд — у нас осталось две игры национальной сборной. На заседании подведем итоги сезона», — сказал Мутко.

Сборная России до конца года сыграет товарищеский матч с командой Германии в Лейпциге 15 ноября и заключительный матч группового этапа Лиги наций с командой Швеции в Сольне 20 ноября. Россияне лидируют во второй группе лиги В, набрав в трех матчах семь очков.

25 декабря прошлого года Мутко приостановил свою деятельность во главе РФС в связи с желанием оспорить в Спортивном арбитражном суде решение о его пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх. В настоящее время обязанности президента РФС исполняет Александр Алаев.

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