День всех святых: щенок Макгрегора, рыжая Шарапова и топор в руках Леброна
Фотоотчёт с Хэллоуина. Подборка страшно красивых образов известных спортсменов.
Фотоотчёт с Хэллоуина. Подборка страшно красивых образов известных спортсменов.
Город окутал мрак, мир теней отворил ворота. Это значит, что наступил канун Дня всех святых. Говорят, если примерить на себя костюм привидения или ведьмы, злые духи, гуляющие по улице в эту ночь, примут за своего и трогать не станут. Вот спортсмены и решили на время перейти на темную сторону.
Известная спортсменка, Мария Шарапова, встретила Хэллоуин совсем не в ужасающем образе. Наоборот, озорная Пеппи Длинный Чулок умилила подписчиков теннисистки. Будем надеяться, что веснушки и плюшевая обезьянка смогли расположить к себе любую нечисть.
Эту фразу повторял Белый кролик в сказке Льюиса Кэрролла. Хоккеист Дмитрий Орлов и его жена Варвара в этом году «отправились» в Страну Чудес. Образы Алисы и Белого кролика получились такими же безумными, как и история этих персонажей. В этом костюме хоккеист точно не захочет убивать время, ведь «время не любит, когда его убивают».
Образ главного героя фильма «Пятница 13-е» примерил на себя Леброн Джеймс. Известный баскетболист надел маску Джейсона Вурхиза и взял топор в руки. Счастливого Хэллоуина, поклонники «Лейкерс»!
Излюбленный персонаж фильмов ужаса — плюшевый заяц. Пуговицы вместо глаз, взъерошенная шерсть… Кошмар оживает ночью и пугает маленьких детей. Вот и жена культового футболиста Дэвида Бекхэма Виктория решила навести ужас на своих подписчиков!
Дети Ивана Ракитича встретили Хэллоуин в костюмах Малефисенты и Спящей принцессы. Только колдунья была добрая, а принцесса бодрая.
Никогда ещё сборище монстров и убийц не выглядело так мило. Ну вот, настоящий Хэллоуин, никаких сказок, добрых зверушек и конфет, только страх, ужас и зло. Посмотрите, какие маски покупает своим детям Криштиану Роналду.
В канун Хэллоуина Неймар выложил в социальную сеть фото своего сына. Мальчик одет в костюм Джека Скеллингтона, героя мультфильма «Кошмар перед Рождеством». И по лицу персонажа можно понять, что у него были далеко не благие намерения на эту таинственную ночь.
Эжени Бушар отошла от стандартной тематики Дня всех святых. Наверное, образ вампирши показался ей слишком обычным. Теннисистка решила «хайпануть» и оделась, как Канье Вест и Лил Памп в клипе на песню «I love it».
Конор Макгрегор тоже порадовал праздничным фото. Только не своим. На фото щеночек чемпиона в костюме пожарного. Этого пёсика зовут Хьюго, и он желает всем наслаждаться праздником. Такой пожарный способен разжечь огонь в сердце любой ведьмы!