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19:58 (мск), источник: Чемпионат.com

День всех святых: щенок Макгрегора, рыжая Шарапова и топор в руках Леброна

Фотоотчёт с Хэллоуина. Подборка страшно красивых образов известных спортсменов.

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Источник: Чемпионат.com

Город окутал мрак, мир теней отворил ворота. Это значит, что наступил канун Дня всех святых. Говорят, если примерить на себя костюм привидения или ведьмы, злые духи, гуляющие по улице в эту ночь, примут за своего и трогать не станут. Вот спортсмены и решили на время перейти на темную сторону.

Все называют меня Пеппи!

Известная спортсменка, Мария Шарапова, встретила Хэллоуин совсем не в ужасающем образе. Наоборот, озорная Пеппи Длинный Чулок умилила подписчиков теннисистки. Будем надеяться, что веснушки и плюшевая обезьянка смогли расположить к себе любую нечисть.

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Ах, Боже мой! Как же я опаздываю!

Эту фразу повторял Белый кролик в сказке Льюиса Кэрролла. Хоккеист Дмитрий Орлов и его жена Варвара в этом году «отправились» в Страну Чудес. Образы Алисы и Белого кролика получились такими же безумными, как и история этих персонажей. В этом костюме хоккеист точно не захочет убивать время, ведь «время не любит, когда его убивают».

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А ты купил топор к празднику?

Образ главного героя фильма «Пятница 13-е» примерил на себя Леброн Джеймс. Известный баскетболист надел маску Джейсона Вурхиза и взял топор в руки. Счастливого Хэллоуина, поклонники «Лейкерс»!

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История мягкой игрушки

Излюбленный персонаж фильмов ужаса — плюшевый заяц. Пуговицы вместо глаз, взъерошенная шерсть… Кошмар оживает ночью и пугает маленьких детей. Вот и жена культового футболиста Дэвида Бекхэма Виктория решила навести ужас на своих подписчиков!

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В этот раз её позвали на праздник

Дети Ивана Ракитича встретили Хэллоуин в костюмах Малефисенты и Спящей принцессы. Только колдунья была добрая, а принцесса бодрая.

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Все в сборе

Никогда ещё сборище монстров и убийц не выглядело так мило. Ну вот, настоящий Хэллоуин, никаких сказок, добрых зверушек и конфет, только страх, ужас и зло. Посмотрите, какие маски покупает своим детям Криштиану Роналду. Маньяки-убийци, злобные клоуны — ни одна живая душа, да и неживая тоже не сунется на этот праздник.

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Джек Скеллингтон

В канун Хэллоуина Неймар выложил в социальную сеть фото своего сына. Мальчик одет в костюм Джека Скеллингтона, героя мультфильма «Кошмар перед Рождеством». И по лицу персонажа можно понять, что у него были далеко не благие намерения на эту таинственную ночь.

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И здесь без хайпа не обошлось!

Эжени Бушар отошла от стандартной тематики Дня всех святых. Наверное, образ вампирши показался ей слишком обычным. Теннисистка решила «хайпануть» и оделась, как Канье Вест и Лил Памп в клипе на песню «I love it».

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Щенячий патруль!

Конор Макгрегор тоже порадовал праздничным фото. Только не своим. На фото щеночек чемпиона в костюме пожарного. Этого пёсика зовут Хьюго, и он желает всем наслаждаться праздником. Такой пожарный способен разжечь огонь в сердце любой ведьмы!

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