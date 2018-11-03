8 ставок на главные матчи субботы

Источник: РИА "Новости"

«Динамо» — ЦСКА

Ставки: победа ЦСКА за 2.60, «Динамо» не забьёт за 2.60, тотал больше 4,5 жёлтых карточек за 1.90 в БК «Лига Ставок».

Команда Виктора Гончаренко после домашнего поражения от «Краснодара» сползла на пятое место, но это условности. Плотность турнирной таблицы такова, что вторую и седьмую строчку разделяют всего три балла. Неудача в одном-двух матчах не несёт в себе ничего фатального: очки теряют все.

И «Динамо» знает об этом непонаслышке.

Бело-голубые не могли забить в РПЛ более 400 минут, а потом хлопнули на своём поле «Зенит» (1:0) и набрали очки в Грозном (0:0). Не без доли везения, конечно: питерцев подставил получивший нелепое удаление Себастьян Дриусси, а в игре с «Ахматом» москвичи так и не нанесли ни одного удара в створ.

Но это уже частности. А факты заключаются в том, что «Динамо» набрало четыре очка за два тура и наконец-то поднялось в турнирной таблице. Всё-таки места в зоне стыковых матчей подопечные Дмитрия Хохлова, если судить по качеству футбола, явно не заслуживают.

А тут ещё и выпадает встреча с ЦСКА — одним из любимых соперников бело-голубых в последние годы. Удивительно, но «Динамо» вот уже несколько лет стабильно набирает очки в матчах с «армейцами», несмотря на все смены тренеров, текучку состава, а также различные трудности и проблемы.

В последних 16 официальных матчах с красно-синими «Динамо» одержало восемь побед и шесть раз сыграло вничью при всего двух поражениях. Подобный баланс встреч у ЦСКА с кем-то из внутреннего первенства — огромная редкость. Поэтому неудивительно, что букмекеры не считают «армейцев» явными фаворитами: статистика крайне слабая, да ещё и играть придётся в гостях.

Сейчас на победу ЦСКА дают 2.60, и этим нужно пользоваться.

Дело в том, что после вылета из Кубка России у красно-синих было много времени на отдых. Как правило, команда Виктора Гончаренко по абсолютно понятным причинам проседает через несколько матчей в режиме «две игры в неделю», но конкретно недельные циклы проводит мощно.

У «армейцев» в кой-то веки было время на отдых. В сборные никто не улетал, травмированные потихоньку возвращаются, да и пропустивший поединок с «Краснодаром» из-за перебора жёлтых карточек Родриго Бекао готов помочь партнёрам. С бразильцем центр обороны явно будет покрепче.

В связи с этим предлагаем рассмотреть лобовую победу ЦСКА. Если хотите перестраховаться, возьмите П2 с нулевой форой за вполне нестыдные 1.70.

Тогда в случае ничейного результата произойдёт возврат.

С учётом возвращения Бекао и проблем бело-голубых в атаке напрашивается вариант «Динамо» не забьёт» за 2.60 в букмекерской компании «Лига Ставок. Команде Дмитрия Хохлова голы даются с огромным трудом: 10 мячей в 12 матчах. За последние пять туров отличиться удалось лишь однажды, да и то «Зенит» тогда играл в меньшинстве.

Встречу рассудит Алексей Еськов из Москвы, который не любит разговаривать с футболистами и устному предупреждению предпочитает старый-добрый «горчичник». В пяти матчах сезона он показал 32 жёлтые карточки, удалил трёх футболистов и назначил четыре пенальти. «Тотал больше 4,5 жёлтых карточек» за 1.90 должен пройти: дерби, да ещё и арбитр располагает.

Футбол Германия 2018/2019 Тур 10, 3.11.2018, 17:30 Вольфсбург - Боруссия Д -

«Вольфсбург» — «Боруссия Д»

Ставки: победа «Боруссии» за 1.90, индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2 мячей за 2.35 в БК «Лига Ставок».

После мощного старта в чемпионате Германии «Вольфсбург» забуксовал: в семи последних матчах одержана лишь одна победа, да и та — над худшим клубом Бундеслиги «Фортуной». «Волки» по привычке много пропускают (14 голов в девяти встречах), а без надёжной обороны ловить с дортмундской «Боруссией» нечего.

«Шмелям» откровенно повезло в двух-трёх играх, но в целом команда действительно хороша.

Подопечные Люсьена Фавра в последний раз забивали меньше двух мячей аж 22 сентября (1:1 против «Хоффенхайма»). А дальше — 21 гол в пяти турах и заслуженное первое место в турнирной таблице. Не факт, что это продлится долго, но в Дортмунде всегда умели ценить момент.

Поскольку защита «Вольфсбурга» совсем не впечатляет, а атака «Боруссии» выжигает напалмом уже пять с лишним недель, шансы хозяев кажутся скромнейшими. У «шмелей» хватает травмированных, но едва ли это резко проявится на фоне нестабильных и плохо обороняющихся «волков».

Статистика с этим согласна: дортмундцы в пяти предыдущих очных встречах с «Вольфсбургом» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Суммарная разница мячей ужасает — 16:2. Чужое поле мало что меняет — три последних матча на «Фольксваген-Арене» закончились в пользу «Боруссии». 2:1, 5:1 и 3:0.

В общем, взять лобовую победу «шмелей» за 1.90 мы просто обязаны.

Можно даже подумать о докупке форы по вкусу. Скажем, П2 (-1) идёт за 2.50, а с форой (-1,5) — за 3.13. Пожалуй, стоит проверить.

Ещё один вариант продиктован результативностью гостей и их привычкой забивать в Вольфсбурге не меньше двух голов. Индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2 мячей оценён в 2.35 и просто кричит о себе. Если мнения логики и математики совпадают, а коэффициент выше двойки, надо брать.

Футбол Англия 2018/2019 Тур 11, 3.11.2018, 20:30 Арсенал - Ливерпуль -

«Арсенал» — «Ливерпуль»

Ставки: победа «Ливерпуля» за 1.95, тотал больше 3 мячей за 1.75, больше 1,5 мячей в каждом тайме за 3.70 в БК «Лига Ставок».

Шикарная вывеска, встреча двух сверхзрелищных команд и просто главный матч 11-го тура чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 26 очками делит первое место в турнирной таблице с «Манчестер Сити», а «Арсенал» (22 балла) находится на столь милой сердцу четвёртой строчке.

«Канониры» в октябре выдали потрясающую победную серию, которая прервалась в игре с «Кристал Пэлас» (2:2). Где-то лондонцам откровенно не повезло, но это нормально: на протяжении того рывка команда несколько раз явно отскакивала благодаря феноменальной реализации.

В какой-то момент должно было повезти и сопернику.

У «Арсенала» не сыграет Маттео Гюэндузи (перебор жёлтых карточек), который бы очень пригодился в этой встрече. Но, несмотря на наличие травмированных, выбор у Унаи Эмери есть. Хотя у Юргена Клоппа, конечно, вариантов побольше.

По качеству игры мерсисайдцы находятся повыше, но самое главное — они явно сильнее в обороне. «Арсенал» склонен допускать обрезы или проваливаться в опорной зоне. Это могло не оказать большого влияния на результат в матчах с командами поскромнее, но красные — один из лучших коллективов мира по умению наказывать за ошибки.

Возможная нехватка концентрации дорого обойдётся «канонирам».

В последние три сезона у «Арсенала» совсем не ладится игра с мерсисайдцами — три ничьих и три поражения в шести матчах. С учётом уязвимости центра обороны лондонцев и этой статистики, напрашивается победа «Ливерпуля» за 1.95.

Любопытно, что две недавние встречи команд на «Эмирейт» закончились голевой пирушкой — 3:3 и 3:4 соответственно. В принципе, этого достаточно, чтобы подумать о тотале больше 3 мячей за 1.75 или даже о варианте «больше 1,5 мячей в каждом тайме» за 3.70.