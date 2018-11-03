8 ставок на главные матчи субботы
Кто победит в главных матчах субботы «Динамо» — ЦСКА, «Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд» и «Арсенал» — «Ливерпуль», и как на этом заработать, попыталась выяснить «Газета.Ru».
Кто победит в главных матчах субботы «Динамо» — ЦСКА, «Вольфсбург» — «Боруссия Дортмунд» и «Арсенал» — «Ливерпуль», и как на этом заработать, попыталась выяснить «Газета.Ru».
Ставки: победа ЦСКА за 2.60, «Динамо» не забьёт за 2.60, тотал больше 4,5 жёлтых карточек за 1.90 в БК «Лига Ставок».
Команда Виктора Гончаренко после домашнего поражения от «Краснодара» сползла на пятое место, но это условности. Плотность турнирной таблицы такова, что вторую и седьмую строчку разделяют всего три балла. Неудача в
И «Динамо» знает об этом непонаслышке.
Но это уже частности. А факты заключаются в том, что «Динамо» набрало четыре очка за два тура и
А тут ещё и выпадает встреча с ЦСКА — одним из любимых соперников
В последних 16 официальных матчах с
Дело в том, что после вылета из Кубка России у
У «армейцев» в
В связи с этим предлагаем рассмотреть лобовую победу ЦСКА. Если хотите перестраховаться, возьмите П2 с нулевой форой за вполне нестыдные 1.70.
Тогда в случае ничейного результата произойдёт возврат.
С учётом возвращения Бекао и проблем
Встречу рассудит Алексей Еськов из Москвы, который не любит разговаривать с футболистами и устному предупреждению предпочитает
Ставки: победа «Боруссии» за 1.90, индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2 мячей за 2.35 в БК «Лига Ставок».
После мощного старта в чемпионате Германии «Вольфсбург» забуксовал: в семи последних матчах одержана лишь одна победа, да и та — над худшим клубом Бундеслиги «Фортуной». «Волки» по привычке много пропускают (14 голов в девяти встречах), а без надёжной обороны ловить с дортмундской «Боруссией» нечего.
«Шмелям» откровенно повезло в
Подопечные Люсьена Фавра в последний раз забивали меньше двух мячей аж 22 сентября (1:1 против «Хоффенхайма»). А дальше — 21 гол в пяти турах и заслуженное первое место в турнирной таблице. Не факт, что это продлится долго, но в Дортмунде всегда умели ценить момент.
Поскольку защита «Вольфсбурга» совсем не впечатляет, а атака «Боруссии» выжигает напалмом уже пять с лишним недель, шансы хозяев кажутся скромнейшими. У «шмелей» хватает травмированных, но едва ли это резко проявится на фоне нестабильных и плохо обороняющихся «волков».
Статистика с этим согласна: дортмундцы в пяти предыдущих очных встречах с «Вольфсбургом» одержали четыре победы и один раз сыграли вничью. Суммарная разница мячей ужасает — 16:2. Чужое поле мало что меняет — три последних матча на «Фольксваген-Арене» закончились в пользу «Боруссии». 2:1, 5:1 и 3:0.
Можно даже подумать о докупке форы по вкусу. Скажем, П2 (-1) идёт за 2.50, а с форой (-1,5) — за 3.13. Пожалуй, стоит проверить.
Ещё один вариант продиктован результативностью гостей и их привычкой забивать в Вольфсбурге не меньше двух голов. Индивидуальный тотал «Боруссии» больше 2 мячей оценён в 2.35 и просто кричит о себе. Если мнения логики и математики совпадают, а коэффициент выше двойки, надо брать.
Ставки: победа «Ливерпуля» за 1.95, тотал больше 3 мячей за 1.75, больше 1,5 мячей в каждом тайме за 3.70 в БК «Лига Ставок».
Шикарная вывеска, встреча двух сверхзрелищных команд и просто главный матч 11-го тура чемпионата Англии. «Ливерпуль» с 26 очками делит первое место в турнирной таблице с «Манчестер Сити», а «Арсенал» (22 балла) находится на столь милой сердцу четвёртой строчке.
«Канониры» в октябре выдали потрясающую победную серию, которая прервалась в игре с «Кристал Пэлас» (2:2).
В
У «Арсенала» не сыграет Маттео Гюэндузи (перебор жёлтых карточек), который бы очень пригодился в этой встрече. Но, несмотря на наличие травмированных, выбор у Унаи Эмери есть. Хотя у Юргена Клоппа, конечно, вариантов побольше.
По качеству игры мерсисайдцы находятся повыше, но самое главное — они явно сильнее в обороне. «Арсенал» склонен допускать обрезы или проваливаться в опорной зоне. Это могло не оказать большого влияния на результат в матчах с командами поскромнее, но красные — один из лучших коллективов мира по умению наказывать за ошибки.
Возможная нехватка концентрации дорого обойдётся «канонирам».
Любопытно, что две недавние встречи команд на «Эмирейт» закончились голевой пирушкой — 3:3 и 3:4 соответственно. В принципе, этого достаточно, чтобы подумать о тотале больше 3 мячей за 1.75 или даже о варианте «больше 1,5 мячей в каждом тайме» за 3.70.
Игорь Ветров