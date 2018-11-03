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17«Спартак» впервые за семь лет обыграл ЦСКА. Как это было
16:36 (мск), источник: ТАСС

«Океан» обыграл «Инкомспорт» в 12-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Океан» на своем поле в Керчи в воскресенье выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Крыма по футболу. Мячи у хозяев поля на счету Бориса Гогичаишвили (31-я минута) и Артема Щербака (65).

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Результаты остальных матчей тура: «ТСК-Таврия» — «Евпатория» — 1:1, «Гвардеец» — «Крымтеплица» — 1:1, «Кызылташ» — «Севастополь» — 0:1.

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В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 26 очков, далее следуют «Севастополь» (21), «Крымтеплица» (18), «Кызылташ» (16), «Евпатория» (15), «Инкомспорт» (13), «Океан» (11) и «Гвардеец» (7).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».

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