«Океан» обыграл «Инкомспорт» в 12-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Океан» на своем поле в Керчи в воскресенье выиграл у ялтинского «Инкомспорта» со счетом 2:0 в матче 12-го тура чемпионата Крыма по футболу. Мячи у хозяев поля на счету Бориса Гогичаишвили (31-я минута) и Артема Щербака (65).