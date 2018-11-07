Колобков: Продажа пива на стадионах не окажет негативного влияния на поведение болельщиков

«Я думаю, что вопрос пива надо обсуждать в комплексе с вопросами наследия стадионов, обеспечения безопасности проведения спортивных матчей. Например, есть опыт продажи пива во время матчей Лиги чемпионов и чемпионата мира, положительный опыт. Поэтому, безусловно, продажа пива никак не влияет на поведение тех же болельщиков. Положительный опыт чемпионата мира говорит о том, что в принципе все возможно», — сказал Колобков, отвечая на вопрос ТАСС.
Вопрос о разрешении продажи пива на российских стадионах был поднят 20 июля на совместном заседании Совета по развитию физкультуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018», которое президент РФ Владимир Путин провел в Калининграде. 6 августа вице-премьер РФ Ольга Голодец заявила, что правительство до конца сентября примет решение о возобновлении продаж напитка на стадионах.