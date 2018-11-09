Владимир Габулов может стать министром спорта Северной Осетии

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», — сказал собеседник агентства.
В настоящее время исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Северной Осетии является Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.
Владимир Габулов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань» и пермский «Амкар».
В сборной России Габулов дебютировал в августе 2007 года. За национальную команду он провел 10 матчей, из которых шесть отстоял «на ноль». В составе сборной России Габулов выиграл бронзу чемпионата Европы 2008 года и дошел до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года.