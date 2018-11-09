Владимир Габулов может стать министром спорта Северной Осетии

Источник: РИА "Новости"

«Габулов сейчас рассматривается в качестве министра по делам молодежи, физической культуры и спорта. Конкретика по этому вопросу появится позже», — сказал собеседник агентства.

В настоящее время исполняющим обязанности министра физической культуры и спорта Северной Осетии является Олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев.

Владимир Габулов является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА. Также он выступал за московское «Динамо», махачкалинский «Анжи», владикавказскую «Аланию», краснодарскую «Кубань» и пермский «Амкар».