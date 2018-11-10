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20:38 (мск), источник: Р-Спорт

Сборная России проиграла Ирану в финале Межконтинентального кубка

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Сборная России потерпела поражение от команды Ирана в финальном матче Межконтинентального кубка по пляжному футболу, который проходит в Дубае (ОАЭ).

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Встреча, прошедшая в субботу, завершилась со счетом 4:2 в пользу сборной Ирана. В составе победителей голы забили Мостафа Киани (4-я минута), Мохаммад Масумизаде (7, 24) и Хамид Бехзадпур (11). У сборной России отличился Артур Папоротный (13, 31).

Сборная Ирана во второй раз в истории стала обладателем Межконтинентального кубка. Команда России при трех победах в турнире в третий раз уступила в финале.

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