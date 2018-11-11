Габулов завершит карьеру и займет пост министра спорта Северной Осетии
Как стало известно «Чемпионату», российский голкипер Владимир Габулов завершит спортивную карьеру и станет министром спорта Северной Осетии.
Как стало известно «Чемпионату», российский голкипер Владимир Габулов завершит спортивную карьеру и станет министром спорта Северной Осетии.
Габулов — уроженец Северной Осетии. Он является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также Кубка УЕФА. В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008 и дошёл до четвертьфинала на домашнем ЧМ-2018.
Последним клубом в карьере Габулова был бельгийский «Брюгге», в который он перешёл из тульского «Арсенала» в начале января этого года. По итогам чемпионата команда завоевала золотые медали первенства. 35-летний российский голкипер принял участие в 9 матчах, в которых пропустил 17 голов.
Также Габулов защищал цвета таких клубов, как «Динамо», «Алания», ЦСКА, «Кубань», «Амкар» и «Анжи».