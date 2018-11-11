Как технологии изменили футбол за последние 10 лет
Новшества, которые уже изменили или совсем скоро изменять футбол.
Новшества, которые уже изменили или совсем скоро изменять футбол.
В 2000 году бразильский изобретатель Гейне Аллеманье придумал спрей, который назвал Spuny. После нанесения вещества на поле оно исчезало уже через минуту. Спустя год приспособление опробовали в профессиональных лигах Бразилии — и в дальнейшем оно стало незаменимым атрибутом местного чемпионата.
На уровне сборных спрей появился в 2011-м на Кубке Америки. Эксперимент признали удачным, и в итоге усовершенствованная версия спрея (разработанная уже аргентинцем Пабло Силвой) была применена на чемпионате мира 2014 года. Сейчас ни один большой матч нельзя представить без этого приспособления.
В подавляющем большинстве современных видов спорта (где это требуется) существуют видеоповторы. В футболе долгое время противились внедрению технологических новшеств. Поэтому система видеопомощи арбитрам (на английском: video assistant referee — VAR) была внесена в официальные правила игры только 2018 году. Эксперимент признали удачным, поэтому VAR был опробован и на ЧМ-2018.
Система работает следующим образом: в специальной комнате на стадионе, где установлены мониторы, сидят помощники главного судьи. Обычно это 3−4 человека. В их задачу входит информирование арбитра о спорных эпизодах, которые они видят на экранах в режиме онлайн.
Есть четыре вопроса, по которым может быть использован VAR:
По ходу матча главный арбитр по радиосвязи может сам запросить информацию у помощников. Те либо выносят свое решение, либо (если не уверены) выводят на дополнительный экран у кромки поля все необходимые видеофайлы. Главный судья останавливает игру, обычно в течение 15−20 секунд изучает эпизод на видео и выносит решение.
На данный момент VAR применяется во всех
Есть вероятность, что и в нынешней Лиге чемпионов VAR будет использован. Изначально планы были лишь на следующий сезон, но после серии грубых ошибок в УЕФА заговорили о том, что эксперимент может стартовать раньше. После глупейшего пенальти Стерлинга в этом действительно есть смысл.
Система определения гола тоже вызывала бурные споры — сейчас же это самое надежно работающее новшество. После драмы сборной Англии и Фрэнка Лэмпарда на ЧМ-2010 футбольные чиновники активно принялись внедрять изобретение — и уже в 2013 году на Кубке конфедераций немецкая разработка GoalControl была опробована.
Благодаря встроенному датчику и 14 камерам, установленным на стадионе, система может определить точное нахождение мяча в пространстве возле ворот вплоть до миллиметра.
Если проекция мяча полностью оказалась за линией ворот, то на специальные часы у судьи передается сигнал «Гол». Все просто. Но для понимая работы системы надо знать правила, когда мяч считается пересекшим линию. Некоторые порой путают касание мяча линией и касание проекции мяча линии. Вот памятка о том, когда мяч действительно считается пересекшим линию аута или ворот.
Впервые система были применена на высшем уровне в матче ЧМ-2014 Франция — Гондурас (3:0). Мяч после удара от двух штанг все же залетел в ворота. Определить это без дополнительных устройств было бы очень сложно.
В 2003-м Международный совет футбольных ассоциаций (который отвечает за изменение правил футбола) разрешил шотландским арбитрам применять радиосвязь на матчах местной лиги. Эксперимент был признан удачным — и уже спустя два года УЕФА начал проверять аппаратуру на матчах еврокубков. В России радиосвязь появилась у судей в 2007-м. Игорь Егоров, судивший матч «Динамо» — «Зенит», потом жаловался, что система работала с неполадками. Но за последующий десяток лет был существенно снижен вес устройства, оно стало более компактным и надежным.
На ЧМ-2018 использовался так называемый «умный мяч» — Telstar 18. Он был снабжен специальным чипом, с которого можно считывать информацию с помощью обычного телефона.
Пока история сугубо маркетинговая, явной пользы именно футболу и его процессу нет. Мяч хранил данные лишь о турнире и других продуктах производителя. Но в любом случае вектор задан. Уже есть проекты мячей, которые снабжены видеокамерами. Вероятно, через несколько лет в видеотрансляции будут моменты с просто невероятных ракурсов.
Работая в «Наполи», Маурицио Сарри регулярно снимал тренировки команды с помощью дронов. Так тренеру было проще объяснить, где и как должны располагаться футболисты в том или ином моменте. История, казавшаяся на первых пора очень странной, стала настолько популярной, что теперь дроны используются у большинства продвинутых тренеров современности и даже в видеотрансляциях.
С появлением очков виртуальной реальности и объемного звука тренировки могут выйти на новый уровень. Уже есть идеи в тренировочном процессе судей использовать различные мультимедийные материалы и трехмерные анимации, чтобы готовить арбитров к реальным ситуациям.
Что касается очков виртуальной реальности, то в 2014 году ассистент главного тренера «Атлетико» Херман Бургос следил за матчами с помощью очков Google Glass. Благодаря приложению Mediacoach он в режиме реального времени получал необходимую статистику.
В сентябре 2015-го в фавеле Минейра в
Искусственный газон состоит из 200 кинетических плиток, которые фиксируют энергию от движения футболистов и обеспечивают работу шести