«Инкомспорт» крупно выиграл у «Севастополя» в 13-м туре чемпионата Крыма по футболу

Мячи у хозяев поля на счету Яниса Линды (25-я минута), Владислава Цоя (32, с пенальти) и Игоря Рогованова (43), у гостей отличился Александр Жабокрицкий (86).

Результаты остальных матчей тура: «Евпатория» — «Гвардеец» — 0:1, «ТСК-Таврия» — «Кызылташ» — 2:1, «Крымтеплица» — «Океан» — 0:1.

В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 29 очков, далее следуют «Севастополь» (21), «Крымтеплица» (18), «Океан» (17), «Инкомспорт» (16), «Кызылташ» (16), «Евпатория» (15) и «Гвардеец» (10).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.