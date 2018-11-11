«Инкомспорт» крупно выиграл у «Севастополя» в 13-м туре чемпионата Крыма по футболу

Мячи у хозяев поля на счету Яниса Линды (25-я минута), Владислава Цоя (32, с пенальти) и Игоря Рогованова (43), у гостей отличился Александр Жабокрицкий (86).
Результаты остальных матчей тура: «Евпатория» — «Гвардеец» — 0:1, «ТСК-Таврия» — «Кызылташ» — 2:1, «Крымтеплица» — «Океан» — 0:1.
В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 29 очков, далее следуют «Севастополь» (21), «Крымтеплица» (18), «Океан» (17), «Инкомспорт» (16), «Кызылташ» (16), «Евпатория» (15) и «Гвардеец» (10).
Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.
Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».