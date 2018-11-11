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18:16 (мск), источник: ТАСС

«Инкомспорт» крупно выиграл у «Севастополя» в 13-м туре чемпионата Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноября. /ТАСС/. Футбольный клуб «Инкомспорт» на своем поле в Ялте в воскресенье со счетом 3:1 выиграл у «Севастополя» в матче 13-го тура чемпионата Крыма по футболу.

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Мячи у хозяев поля на счету Яниса Линды (25-я минута), Владислава Цоя (32, с пенальти) и Игоря Рогованова (43), у гостей отличился Александр Жабокрицкий (86).

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Результаты остальных матчей тура: «Евпатория» — «Гвардеец» — 0:1, «ТСК-Таврия» — «Кызылташ» — 2:1, «Крымтеплица» — «Океан» — 0:1.

В турнирной таблице лидирует «ТСК-Таврия», набравшая 29 очков, далее следуют «Севастополь» (21), «Крымтеплица» (18), «Океан» (17), «Инкомспорт» (16), «Кызылташ» (16), «Евпатория» (15) и «Гвардеец» (10).

Проводящий турнир Крымский футбольный союз имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций и был официально зарегистрирован в середине июля 2015 года. В турнире участвуют восемь команд из разных регионов полуострова.

Первый чемпионат Крыма состоялся в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба «ТСК-Таврия», в сезоне-2016/17 чемпионом стал «Севастополь», в сезоне-2017/18 — «Евпатория».

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