Царь ушел с короной: Андрей Аршавин повесил бутсы на гвоздь
Сразу после завершения профессиональной карьеры известный футболист может рассчитывать на должности в родном «Зените» или РФС.
Сразу после завершения профессиональной карьеры известный футболист может рассчитывать на должности в родном «Зените» или РФС.
Андрей Аршавин, пожалуй, самый известный футболист в истории современной России. Даже подвиги Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы на домашнем чемпионате мира не затмили заслуги
Имя Аршавина ассоциируется с главным достижением в истории отечественного футбола — бронзой чемпионата Европы 2008 года. Именно Андрей на том турнире стал главной звездой в составе нашей сборной, несмотря на дисквалификацию, которая не позволила ему принять участие в двух стартовых матчах турнира. На Евро-2008 он заявил о себе всему миру и навсегда вписал свое имя в историю отечественного футбола. В РФС не исключили, что предложат Аршавину должность в структуре организации.
— Безусловно, Аршавин — легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов, — заявил «Известиям»
Андрей является воспитанником петербургской спортивной школы «Смена». Его профессиональная карьера, естественно, началась в «Зените», которому он помог выиграть первый чемпионский титул в Российской
— Он великолепный игрок, который на каждой тренировке удивлял новыми вещами, — вспоминает бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела. — Карьера у него была отличная. Помню, что Аршавин очень любил молодых русских игроков — он был для них «папой». Андрей всегда защищал и отстаивал их интересы. Не любил, когда в клуб приходили возрастные легионеры. В раздевалке он много не говорил, но когда
В «Зените» Аршавин всегда был на особом счету. Он был больше, чем просто игрок. У Андрея вместе с еще несколькими воспитанниками питерского футбола были хорошие отношения с непосредственным руководством
Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал.
— У нас с ним никогда не было конфликтов, — добавил «Известиям» Петржела. — Могу вспомнить даже одну историю: я иногда пропускал тренировки по физической подготовке, так как у меня было пять ассистентов и они меня заменяли. Так вот, Аршавин мне на день рождения подарил телескоп. Это была классная шутка с намеком на то, чтобы я мог из дома наблюдать за ним.
Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал. Если Андрей кивал головой — значит, игрок классный, а если поднимал брови, то ничего хорошего не получится. Также Аршавин всегда
По информации «Известий», в ближайшее время Аршавин должен провести переговоры с «Зенитом». В родном клубе легендарному игроку также готовы предложить должность.
Проявил себя Аршавин не только в России, но и за границей. В Европе он до сих пор остается самым узнаваемым русским футболистом. Андрей провел четыре сезона в Англии, выступая за лондонский «Арсенал». А венцом его карьеры, конечно, считается «покер» (четыре мяча), забитый в матче с «Ливерпулем» на «Энфильде». Кстати, после этого Аршавин получил солидный рекламный контракт от одной из покерных компаний. В Британии он получил прозвище Маленький Царь — рост Аршавина 172 см, но физические данные никогда не мешали ему оставлять соперников ни с чем.
— Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он
После командировки в Лондон Аршавин вернулся в «Зенит», затем недолго поиграл за «Кубань» и перебрался в Казахстан. Там он два с половиной сезона отыграл в
Он очень любит футбол и, наверное, просто не представлял своей жизни вне зеленого поля. Наверное, это и заставляло Андрея так долго продолжать свою карьеру.
— Хорошее здоровье позволило Аршавину играть в футбол до 37 лет, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. — Он очень любит футбол и, наверное, просто не представлял своей жизни вне зеленого поля. Наверное, это и заставляло Андрея так долго продолжать свою карьеру.
За свою многолетнюю карьеру Андрей Аршавин провел 680 матчей, в которых забил 151 мяч и сделал 198 голевых передач.
Севастиан Терлецкий, Дмитрий Лару