Царь ушел с короной: Андрей Аршавин повесил бутсы на гвоздь

Источник: РИА "Новости"

Андрей Аршавин, пожалуй, самый известный футболист в истории современной России. Даже подвиги Игоря Акинфеева и Артема Дзюбы на домашнем чемпионате мира не затмили заслуги экс-полузащитника «Зенита» и «Арсенала». У Аршавина не идеальная репутация, он неоднократно был замешан в неприятных ситуациях, но это никогда не отменит того, что Андрей является одним из самых талантливых и значимых футболистов нашей страны в XXI веке.

Легенда сборной

Имя Аршавина ассоциируется с главным достижением в истории отечественного футбола — бронзой чемпионата Европы 2008 года. Именно Андрей на том турнире стал главной звездой в составе нашей сборной, несмотря на дисквалификацию, которая не позволила ему принять участие в двух стартовых матчах турнира. На Евро-2008 он заявил о себе всему миру и навсегда вписал свое имя в историю отечественного футбола. В РФС не исключили, что предложат Аршавину должность в структуре организации.

— Безусловно, Аршавин — легендарный игрок, он бронзовый призер чемпионата Европы, один из самых известных российских футболистов, — заявил «Известиям» вице-президент РФС Сергей Анохин. — Но когда-то все игроки заканчивают карьеру. Спасибо ему за яркие моменты: все помнят чемпионат Европы, его игру за лондонский «Арсенал». Конечно, такие игроки всегда востребованы, а РФС всегда открыт к предложениям. Но сначала нужно понять, кем именно Аршавин себя видит вне футбольного поля.

Больше, чем игрок

Андрей является воспитанником петербургской спортивной школы «Смена». Его профессиональная карьера, естественно, началась в «Зените», которому он помог выиграть первый чемпионский титул в Российской премьер-лиге в 2007 году, а также взять Кубок УЕФА в 2008 году.

— Он великолепный игрок, который на каждой тренировке удивлял новыми вещами, — вспоминает бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела. — Карьера у него была отличная. Помню, что Аршавин очень любил молодых русских игроков — он был для них «папой». Андрей всегда защищал и отстаивал их интересы. Не любил, когда в клуб приходили возрастные легионеры. В раздевалке он много не говорил, но когда что-то сказал, то все к нему прислушивались. У него была сильная позиция в команде.

В «Зените» Аршавин всегда был на особом счету. Он был больше, чем просто игрок. У Андрея вместе с еще несколькими воспитанниками питерского футбола были хорошие отношения с непосредственным руководством сине-бело-голубых. Так или иначе он всегда старался оставаться в курсе всех дел, которые происходили в клубе и многие важные детали уточнялись именно с ним. Это подтверждает Властимил Петржела.

Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал. Властимил Петржела

— У нас с ним никогда не было конфликтов, — добавил «Известиям» Петржела. — Могу вспомнить даже одну историю: я иногда пропускал тренировки по физической подготовке, так как у меня было пять ассистентов и они меня заменяли. Так вот, Аршавин мне на день рождения подарил телескоп. Это была классная шутка с намеком на то, чтобы я мог из дома наблюдать за ним.

Когда приходил новый игрок, я смотрел на Аршавина и всегда знал по его выражению лица — хороший или плохой футболист к нам приехал. Если Андрей кивал головой — значит, игрок классный, а если поднимал брови, то ничего хорошего не получится. Также Аршавин всегда как-то узнавал, на каких условиях подписывали контракты новые игроки. Он всегда хотел, чтобы хотя бы на копейку его зарплата была выше, чем у остальных (смеется). У меня остались только хорошие воспоминания о нем.

По информации «Известий», в ближайшее время Аршавин должен провести переговоры с «Зенитом». В родном клубе легендарному игроку также готовы предложить должность.

Маленький царь

Проявил себя Аршавин не только в России, но и за границей. В Европе он до сих пор остается самым узнаваемым русским футболистом. Андрей провел четыре сезона в Англии, выступая за лондонский «Арсенал». А венцом его карьеры, конечно, считается «покер» (четыре мяча), забитый в матче с «Ливерпулем» на «Энфильде». Кстати, после этого Аршавин получил солидный рекламный контракт от одной из покерных компаний. В Британии он получил прозвище Маленький Царь — рост Аршавина 172 см, но физические данные никогда не мешали ему оставлять соперников ни с чем.

— Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер до сих пор считает Аршавина одним из самых талантливых футболистов из числа тех, с кем он когда-либо работал, — рассказал «Известиям» близкий друг французского специалиста, знаменитый агент Шандор Варга. — Арсен перед покупкой Андрея советовался со многими, в том числе и со мной. Ему говорили, что Аршавин непростой футболист: может провести один яркий матч, а потом неудачно сыграть несколько игр подряд. Но Венгер очень хотел видеть его в «Арсенале» и ни разу не пожалел о том, что купил его в свою команду.

Слишком любит футбол

После командировки в Лондон Аршавин вернулся в «Зенит», затем недолго поиграл за «Кубань» и перебрался в Казахстан. Там он два с половиной сезона отыграл в алма-атинском «Кайрате». В итоге решение о завершении карьеры Аршавин принял только в 37 лет. Мало кто думал, что Андрей будет играть на профессиональном уровне так долго.

Он очень любит футбол и, наверное, просто не представлял своей жизни вне зеленого поля. Наверное, это и заставляло Андрея так долго продолжать свою карьеру. Гаджи Гаджиев

— Хорошее здоровье позволило Аршавину играть в футбол до 37 лет, — отметил «Известиям» заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев. — Он очень любит футбол и, наверное, просто не представлял своей жизни вне зеленого поля. Наверное, это и заставляло Андрея так долго продолжать свою карьеру.

За свою многолетнюю карьеру Андрей Аршавин провел 680 матчей, в которых забил 151 мяч и сделал 198 голевых передач.