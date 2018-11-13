Четыре российских болельщика на год отстранены от посещения футбола
ТАСС, 13 ноября. Суд города Выксы (Нижегородская область) запретил четырем болельщикам местного футбольного клуба «Металлург» посещать официальные спортивные мероприятия
ТАСС, 13 ноября. Суд города Выксы (Нижегородская область) запретил четырем болельщикам местного футбольного клуба «Металлург» посещать официальные спортивные мероприятия
Четыре болельщика были наказаны за использование пиротехнических средств 27 октября во время матча чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги «Металлург» — «Саров» (4:2).
Также каждый из обвиняемых оштрафован на 10 тысяч рублей.