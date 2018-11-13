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15:03 (мск), источник: ТАСС

Четыре российских болельщика на год отстранены от посещения футбола

ТАСС, 13 ноября. Суд города Выксы (Нижегородская область) запретил четырем болельщикам местного футбольного клуба «Металлург» посещать официальные спортивные мероприятия из-за нарушения правил поведения. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Четыре болельщика были наказаны за использование пиротехнических средств 27 октября во время матча чемпионата Нижегородской области среди команд высшей лиги «Металлург» — «Саров» (4:2).

Также каждый из обвиняемых оштрафован на 10 тысяч рублей.

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