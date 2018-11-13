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18:48 (мск), источник: Р-Спорт

Игроки сборной Франции озвучат злодеев в новом мультфильме

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Футболист лондонского «Челси» Оливье Жиру примет участие в создании нового мультфильма про «Человека-паука», сообщает Whoateallthepies.tv.

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Источник: Reuters

Нападающий «синих» озвучит одного из врагов главного героя — Зеленого Гоблина во французской версии мультипликационного фильма Spiderman: New Generation, который должен появиться в кинотеатрах в следующем месяце. Другой игрок сборной Франции по футболу Пренель Кимпембе будет дублировать еще одного суперзлодея — Скорпиона.

Ранее соотечественник Жиру форвард мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн озвучивал Супермена в фильме «Лего Бэтмен».

На ЧМ-2018 в России Жиру и Кимпембе стали обладателями золотых медалей.

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