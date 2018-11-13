Игроки сборной Франции озвучат злодеев в новом мультфильме

Нападающий «синих» озвучит одного из врагов главного героя — Зеленого Гоблина во французской версии мультипликационного фильма Spiderman: New Generation, который должен появиться в кинотеатрах в следующем месяце. Другой игрок сборной Франции по футболу Пренель Кимпембе будет дублировать еще одного суперзлодея — Скорпиона.