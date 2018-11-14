Уткин отказался от предложения тренироваться за три миллиона рублей в месяц

На днях в эфире интернет-проекта «КраСава» Самсонов вызвался стать работодателем Уткина. «Он говорил раньше, что за те деньги, что я получал, он бы выполнял все, что угодно. Вася, я готов тебе платить. Те же самые деньги: это плюс-минус три миллиона рублей в месяц. Вася в ответ должен выдержать те же самые тренировки, что выдержал я, тот же самый график», — объявил экс-футболист.

Так Самсонов припомнил Уткину критику, которой тот разразился в СМИ в 2012 году. Тогда журналист предположил, что Самсонов, недовольный условиями работы в «Краснодаре», остается в клубе лишь из-за зарплаты в 900 тысяч евро в год. Уткин также заметил, что «пожалуй, согласился бы на трехразовые тренировки на таких условиях.

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Впрочем, спустя шесть лет Уткин отказался от предложения Самсонова.

«Статья, которая вызвала у тебя праведный гнев, вышла шесть лет назад. Если бы я умышленно заразил тебя ВИЧ, угнал твою машину или вовлек твоего ребенка в преступную деятельность, это было бы преступление средней тяжести. За него бы за шесть лет вышел срок давности. Это важно, но это несущественно, потому что в принципе вся эта история — вызов на слабо, а на “слабо” я не ведусь с детского сада», — объяснил Уткин в своем блоге.

«Свой талант или шанс ты, Олег Самсонов, продал. И ты еще имеешь наглость бросать мне вызов! Кто ты такой, чтобы я принимал твой вызов? Вызов принимают у ровни. Я свою мечту не предавал, я ей служу. А вот ты ее даже не предал, ты ее продал. Думаешь, Уткин возьмет твои грязные деньги? Эх ты, босота!» — резюмировал журналист.