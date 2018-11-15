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16:13 (мск), источник: ТАСС

Глава Северной Осетии ожидает от Габулова качественного и интересного развития спорта

ВЛАДИКАВКАЗ, 15 ноября. /ТАСС/. Глава Северной Осетии Вячеслав Битаров поставил задачи по развитию спорта перед новым министром по делам молодежи, физической культуры и спорта, бывшим вратарем сборной России по футболу Владимиром Габуловым, которые направлены на качественное развитие спорта в республике. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

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Источник: РИА "Новости"

«Глава республики поздравил Владимира Габулова с назначением, отметив, что ему под силу сделать спорт в Северной Осетии качественным и интересным», — сказал собеседник агентства.

По поручению руководителя республики, молодежь Северной Осетии необходимо привлекать к массовой физической культуре как важнейшему направлению социальной активности, а также воспитанию младших в духе патриотизма. «Нам необходимо совместно с Агентством развития Северной Осетии разработать программу развития и популяризации спорта. У нас много известных и титулованных спортсменов, но хочется, чтобы результаты подпитывались и в спортивные залы приходило больше молодежи. А для этого необходима поддержка властей и соответствующая инфраструктура», — сказал Битаров.

Габулов рассказал, что ставит перед собой задачу по возрождению в республике большого футбола не в ущерб другим видам спорта.

Габулов был назначен на должность министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Северной Осетии 14 ноября. До этого исполняющим обязанности министра был олимпийский чемпион по вольной борьбе Хасан Бароев. В этом статусе он находился с марта 2014 года.

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