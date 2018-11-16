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12:59 (мск), источник: ТАСС

Российские футболисты за два года сдали более 2500 допинг-проб, лишь одна — положительная

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Российские футболисты за два года (2017, 2018) сдали более 2500 допинг-проб, из которых только одна содержала запрещенные субстанции. Об этом на ежегодной конференции «Антидопинговое обеспечение в спортивных федерациях: вызовы и возможности» заявил член медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС) Константин Моденов.

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«Принятые меры позволили Российскому футбольному союзу в 2017 и 2018 году избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами, — заметил Моденов. — Из всего массива проб, сданных российскими футболистами в данный период, а их было более 2500, только одна содержала запрещенные субстанции. Я имею в виду 39-летнего Ивана Ершова из футбольного клуба “Псков-747”, в пробе которого были обнаружены мельдоний и триметазидин».

Сотрудник РФС также отметил, что Международная федерация футбола полностью признала отсутствие скрытых нарушений российскими футболистами антидопингового законодательства в последние два года.

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