Российские футболисты за два года сдали более 2500 допинг-проб, лишь одна — положительная

«Принятые меры позволили Российскому футбольному союзу в 2017 и 2018 году избежать даже малейших проблем с антидопинговыми службами, — заметил Моденов. — Из всего массива проб, сданных российскими футболистами в данный период, а их было более 2500, только одна содержала запрещенные субстанции. Я имею в виду 39-летнего Ивана Ершова из футбольного клуба “Псков-747”, в пробе которого были обнаружены мельдоний и триметазидин».