Текущие события
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Андорра0
Латвия0
Футбол. Лига наций
1-й тайм
Грузия0
Казахстан0
Футбол. Сборные
21:30
Катар
Исландия
Футбол. Лига наций
22:45
Германия
Нидерланды
Футбол. Лига наций
22:45
Чехия
Словакия
Футбол. Лига наций
22:45
Дания
Ирландия
Футбол. Лига наций
22:45
Болгария
Словения
Футбол. Лига наций
22:45
Кипр
Норвегия
Футбол. Лига наций
22:45
Македония
Гибралтар
Футбол. Лига наций
22:45
Лихтенштейн
Армения
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
7№ 1 в «Зените». И в сборной?
18:58 (мск), источник: ТАСС

Суд в Петербурге отложил рассмотрение иска о банкротстве ФК «Тосно» до 17 декабря

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области в понедельник отложил рассмотрение дела о банкротстве обладателя Кубка России футбольного клуба «Тосно» до середины декабря, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Наверх
Источник: AP 2018
«Судебное заседание отложено до 12:40 мск 17 декабря», — говорится в материалах дела.
Читайте также
«Сняться с чемпионата “Анжи” никто не даст»: гендиректор «Тосно» — о работе в умирающем клубе

«Тосно» из Ленинградской области 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщила о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем, а затем клуб подал заявление о собственном банкротстве.

Кроме того, признать клуб банкротом требуют ряд кредиторов, перед которыми образовались долги у команды. Также в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается иск к клубу от стадиона «Петровский», который был в 2017—2018 годах домашней ареной команды. Спортивный комплекс требует с клуба 12,9 млн рублей за игры на стадионе.

На замену «Тосно» власти Ленинградской области вместе с частными компаниями решили создать клуб «Ленинградец», который стартовал в Профессиональной футбольной лиге.

Тосно
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Чемпион сочинской Олимпиады вышел на соревнования пьяным
Что грозит Аленичеву за отказ от медосвидетельствования
Как Кононов меняет «Спартак»
Олег Романцев прокомментировал инцидент с задержанием Аленичева
Глава Ла Лиги призвал исключить «ПСЖ» и «Манчестер Сити» из ЛЧ
Кто все эти люди? Неожиданные новички сборной России по биатлону
Антуан Гризманн назвал лучшего тренера для сборной Франции
Криштиану Роналду: До сих пор сержусь на Месута Озила
Corriere dello Sport: Погба согласился вернуться в «Ювентус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь