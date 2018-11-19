Суд в Петербурге отложил рассмотрение иска о банкротстве ФК «Тосно» до 17 декабря

Источник: AP 2018

«Судебное заседание отложено до 12:40 мск 17 декабря», — говорится в материалах дела.

«Тосно» из Ленинградской области 9 мая завоевал Кубок России, обыграв в финале курский «Авангард» (2:1). В заключительном туре чемпионата России «Тосно» проиграл в гостях «Уфе» и вылетел во второй по силе дивизион — Футбольную национальную лигу. После этого владелец клуба — компания «Форт Групп» — сообщила о том, что команда прекращает свое существование из-за финансовых проблем, а затем клуб подал заявление о собственном банкротстве.

Кроме того, признать клуб банкротом требуют ряд кредиторов, перед которыми образовались долги у команды. Также в арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области рассматривается иск к клубу от стадиона «Петровский», который был в 2017—2018 годах домашней ареной команды. Спортивный комплекс требует с клуба 12,9 млн рублей за игры на стадионе.