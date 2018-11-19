Источник: 15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах
С 2016 по 2018 год на Кипре проводились договорные товарищеские матчи, в том числе с участием российских клубов. Об этом сообщает The Black Sea.
С 2016 по 2018 год на Кипре проводились договорные товарищеские матчи, в том числе с участием российских клубов. Об этом сообщает The Black Sea.
По данным источника, кипрская компания Androsports в течение трёх лет организовала 32 договорных матча, в которых приняли участие 15 российских клубов. Чаще всего в них участвовали «Кубань» (6) и польская «Висла» (5).
Эти матчи обслуживали арбитры, которые обеспечивали необходимый результат. Об организации договорных матчей на Кипре рассказал румынский футболист Алин Стойка. По его словам, в 2015 году латвийский футболист Кирилс Григоровс связался с ним через греческого агента Гавриила Папанастасатоса. Стойка получал по € 500 за каждого румынского арбитра, который согласился поработать на Кипре. В итоге Стойка привёз на Кипр двух румынских судей, которые работали в низших дивизионах. В некоторых матчах сам Стойка выступал в роли главного арбитра или помощника судьи.
«Перед матчами мы получили инструкции. Нам говорили поднимать флажок или не поднимать. Я чувствовал, что команды, принимавшие участие в матчах, знали об их договорном характере. Поэтому мы не делали
Порой защитники совершали непонятные фолы или позволяли соперникам легко обыгрывать себя. Как футболист, я видел, что происходит нечто подозрительное. Быть может, игроки делали всё сами, а мы, судьи, были в качестве страховки на тот случай, если бы дело вышло
31 января 2016 года «Урал» в товарищеском матче обыграл сербский «Рад» со счётом 1:0. Одним из арбитров того матча был Григоровс. В первом тайме по причине офсайда был отменён автогол футболиста «Урала», а во второй половине встречи в ворота российского клуба был назначен очень сомнительный пенальти. В статье также приводится список российских клубов, чьи матчи были договорными. Ими являются «Кубань», «Енисей», «Спартак-2» и «Тосно».