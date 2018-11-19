Источник: 15 российских клубов подозреваются в участии в договорных матчах

Источник: Reuters

По данным источника, кипрская компания Androsports в течение трёх лет организовала 32 договорных матча, в которых приняли участие 15 российских клубов. Чаще всего в них участвовали «Кубань» (6) и польская «Висла» (5).

Эти матчи обслуживали арбитры, которые обеспечивали необходимый результат. Об организации договорных матчей на Кипре рассказал румынский футболист Алин Стойка. По его словам, в 2015 году латвийский футболист Кирилс Григоровс связался с ним через греческого агента Гавриила Папанастасатоса. Стойка получал по € 500 за каждого румынского арбитра, который согласился поработать на Кипре. В итоге Стойка привёз на Кипр двух румынских судей, которые работали в низших дивизионах. В некоторых матчах сам Стойка выступал в роли главного арбитра или помощника судьи.

«Перед матчами мы получили инструкции. Нам говорили поднимать флажок или не поднимать. Я чувствовал, что команды, принимавшие участие в матчах, знали об их договорном характере. Поэтому мы не делали чего-то неправильного.

Порой защитники совершали непонятные фолы или позволяли соперникам легко обыгрывать себя. Как футболист, я видел, что происходит нечто подозрительное. Быть может, игроки делали всё сами, а мы, судьи, были в качестве страховки на тот случай, если бы дело вышло из-под контроля, — сказал Стойка.