Президент УЕФА Чеферин исключил создание европейской суперлиги
ТАСС, 20 ноября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность в том, что европейская суперлига не будет создана. Об этом он заявил
ТАСС, 20 ноября. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин выразил уверенность в том, что европейская суперлига не будет создана. Об этом он заявил
Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из УЕФА и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд.
В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские «Реал», «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Милан», французский ПСЖ и немецкая «Бавария»; в список приглашенных команд планируется включить испанский «Атлетико», немецкую «Боруссию» (Дортмунд), французский «Марсель», итальянские «Интер» и «Рому».
«Этого не произойдет, — заявил Чеферин. — Сейчас это просто выдумки, у нас есть некоторые идеи. Все, что я могу сказать, так это то, что о
Глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявил о неприемлемости суперлиги. «Мы будем обязаны защищать великое наследие европейского футбола, — сказал он. — Мы должны думать о Польше, о таких странах, как Турция, мы должны думать о России».
Свою позицию о развитии европейского футбола Чеферин и Аньелли изложат во вторник на встрече с еврокомиссаром по образованию, культуре, молодежи и спорта Тибором Наврачичем.