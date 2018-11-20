Президент УЕФА Чеферин исключил создание европейской суперлиги

Источник: РИА "Новости"

Ранее немецкий журнал Spiegel сообщил, что ведущие европейские клубы работают над созданием элитной футбольной лиги, которая может составить конкуренцию Лиге чемпионов. По информации издания, согласно проекту суперлиги, в нее войдут 11 европейских команд, которые выйдут из УЕФА и организуют свой турнир. Они получат право на участие в ней в течение 20 лет без вероятности вылета из турнира, в качестве гостей в лигу будут приглашены еще пять команд.

В число основателей суперлиги, по данным Spiegel, входят испанские «Реал», «Барселона», английские «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», итальянские «Ювентус», «Милан», французский ПСЖ и немецкая «Бавария»; в список приглашенных команд планируется включить испанский «Атлетико», немецкую «Боруссию» (Дортмунд), французский «Марсель», итальянские «Интер» и «Рому».

«Этого не произойдет, — заявил Чеферин. — Сейчас это просто выдумки, у нас есть некоторые идеи. Все, что я могу сказать, так это то, что о какой-либо суперлиге не может быть и речи. Каждый будет иметь возможность участвовать в европейских турнирах».

Глава Ассоциации европейских клубов Андреа Аньелли заявил о неприемлемости суперлиги. «Мы будем обязаны защищать великое наследие европейского футбола, — сказал он. — Мы должны думать о Польше, о таких странах, как Турция, мы должны думать о России».