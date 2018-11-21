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21:09 (мск), источник: ТАСС

РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост главы ФИФА

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Российский футбольный союз (РФС) поддержал кандидатуру действующего президента Международной федерации футбола (ФИФА) швейцарца Джанни Инфантино на выборах нового главы организации. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

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Источник: ИТАР-ТАСС

Данное решение было принято в ходе заседания исполкома РФС, которое состоялось в среду.

Ранее Инфантино объявил об участии в новой выборной кампании за пост главы ФИФА. Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.

Инфантино был избран на пост президента ФИФА в феврале 2016 года после коррупционного скандала, в результате которого пост главы организации покинул Йозеф Блаттер. Под руководством Инфантино был реализован пакет реформ, направленных на финансовое и репутационное оздоровление ФИФА.

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