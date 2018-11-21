РФС поддержал кандидатуру Инфантино на пост главы ФИФА

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Данное решение было принято в ходе заседания исполкома РФС, которое состоялось в среду.

Ранее Инфантино объявил об участии в новой выборной кампании за пост главы ФИФА. Выборы пройдут 5 июня 2019 года на конгрессе организации в Париже. Крайним сроком выдвижения кандидатур является 5 февраля, 5 мая — заключительный день уведомления ассоциаций, входящих в ФИФА, об именах допущенных кандидатов.