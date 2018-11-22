Фильм о Льве Яшине победил на престижном фестивале

«Фильм был снят в преддверии Чемпионата мира по футболу. 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера. Картина была представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов. Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место», — заявил руководитель продюсерского центра московского «Динамо» Михаил Тюркин.