Фильм о Льве Яшине победил на престижном фестивале

«Фильм был снят в преддверии Чемпионата мира по футболу. 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера. Картина была представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов. Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место», — заявил руководитель продюсерского центра московского «Динамо» Михаил Тюркин.
Отметим, что фильм о великом советском вратаре вышел в 2018 году, а фестиваль в Милане является самым престижным в мире в области спортивной кинематографии и проводится Международной федерацией спортивного кино и телевидения под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).
Напомним, что это не первый подобный фильм о великих советских спортсменах. Отдельные киноленты посвящены также прославленным хоккеистам Валерию Харламову и Вячеславу Фетисову.