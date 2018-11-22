Текущие события
Футбол. Премьер-лига
23.11
Ахмат
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
23.11
Шахтер Д
Львов
Футбол. Премьер-лига
23.11
Локомотив
Урал
Футбол. Зарубежный
23.11
Байер
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
23.11
Лион
Сент-Этьен
Футбол. Зарубежный
23.11
Леганес
Алавес
Все события
Фоторепортажи
19Спартаковец Джикия: был «химиком» — стал чемпионом
22Еще один мировой рекорд Алины Загитовой
17:48 (мск), источник: Газета.Ру

Фильм о Льве Яшине победил на престижном фестивале

Документальный фильм о легендарном советском вратаре Льве Яшине под названием «Лев Яшин — номер один» стал победителем XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане в номинации «Фильмы о футболе», сообщает «Советский спорт».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Фильм был снят в преддверии Чемпионата мира по футболу. 13 июня, за день до старта турнира, в Москве состоялась его премьера. Картина была представлена на 35 кинофестивалях различного уровня, которые проводят конкурсы документальных фильмов. Наш фильм ранее получил специальный приз на фестивале в Липецке. А 19 ноября мы взяли первый приз на фестивале в Милане, который в иерархии документальных фильмов занимает первое место», — заявил руководитель продюсерского центра московского «Динамо» Михаил Тюркин.

Отметим, что фильм о великом советском вратаре вышел в 2018 году, а фестиваль в Милане является самым престижным в мире в области спортивной кинематографии и проводится Международной федерацией спортивного кино и телевидения под эгидой Международного олимпийского комитета (МОК).

Напомним, что это не первый подобный фильм о великих советских спортсменах. Отдельные киноленты посвящены также прославленным хоккеистам Валерию Харламову и Вячеславу Фетисову.

«Лев Яшин — номер один»: он был вратарь от Бога. Трейлер
Во время загрузки произошла ошибка.
22 июня© Ньюстюб
 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
Россия лишилась пилота в Ф-1: как так вышло и что теперь будет
Илья Ковальчук вошел в топ самых «вредных» игроков сезона в НХЛ
Евролига начала расследование по итогам матча ЦСКА — «Жальгирис»
СМИ: «Зенит» хочет подписать полузащитника «Манчестер Юнайтед»
Анна Пругова: главный секс-символ женского хоккея в России
Скандал в РПЛ: «Енисей» хочет играть в манеже, «Ахмат» — против
Российский баскетболист признан лучшим игроком тура в Евролиге
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь