Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нижний Новгород0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Спартак-20
Химки0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Динамо0
Енисей1
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Ротор1
Шинник2
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь2
Факел0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Чертаново
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
15:00
Авангард К
Зенит-2
Футбол. Зарубежный
15:00
Мариуполь
Ворскла
Футбол. Зарубежный
15:00
Карпаты
Десна
Футбол. Зарубежный
15:00
Эйбар
Реал
Футбол. Первый дивизион
16:00
Мордовия
Тюмень
Футбол. Первый дивизион
16:00
Армавир
Луч
Футбол. Премьер-лига
16:30
Оренбург
Уфа
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тамбов
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
17:00
Сочи
Балтика
Футбол. Зарубежный
17:00
Удинезе
Рома
Футбол. Зарубежный
17:30
Бавария
Фортуна Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Герта
Хоффенхайм
Футбол. Зарубежный
17:30
Аугсбург
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
18:00
Брайтон & Хоув
Лестер
Футбол. Зарубежный
18:00
Эвертон
Кардифф Сити
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Саутгемптон
Футбол. Зарубежный
18:00
Манчестер Юнайтед
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
18:00
Уотфорд
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
18:00
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Зарубежный
18:15
Валенсия
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
19:00
ПСЖ
Тулуза
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Рубин
Футбол. Зарубежный
20:00
Ювентус
СПАЛ
Футбол. Зарубежный
20:30
Тоттенхэм Хотспур
Челси
Футбол. Зарубежный
20:30
Шальке-04
Нюрнберг
Футбол. Зарубежный
20:30
Уэска
Леванте
Футбол. Зарубежный
22:00
Кан
Монако
Футбол. Зарубежный
22:00
Дижон
Бордо
Футбол. Зарубежный
22:00
Нант
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Реймс
Генгам
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Ним
Футбол. Зарубежный
22:30
Интер
Фрозиноне
Футбол. Зарубежный
22:45
Атлетико
Барселона
Все события
Фоторепортажи
10Золото Алины Загитовой в Москве
1315 лет победе России над Уэльсом
12:53 (мск), источник: Газета.Ру

Чего ждать от нового тренера «Спартака»

«Газета.Ru» попыталась разобраться, на кого лучше ставить в матчах «Тоттенхэм» — «Челси», «Атлетико» — «Барселона» и «Спартак» — «Крылья Советов», которые пройдут на этих выходных.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

24 ноября. «Тоттенхэм Хотспур» — «Челси»

Ставки: победа «Челси» за 2.60, обе забьют — нет за 2.35, тотал меньше 2,5 мячей за 2.20 в БК «Лига Ставок».

Футбол
Англия 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 20:30
Тоттенхэм Хотспур
-Челси-

Обычно матчи сразу после перерывов на игры сборных получаются непредсказуемыми: топ-клубы лишаются на полторы недели своих лучших игроков, которые возвращаются в разном состоянии. Перелёты, усталость, микроповреждения или даже полноценные травмы комкают подготовку к ближайшему сопернику. Можно и просто лишиться лидеров, как недавно случилось с «ПСЖ».

«Тоттенхэм» провёл в этом сезоне два матча после международной паузы: абсолютно заслуженно проиграл дома «Ливерпулю» (1:2 с голом престижа на 93-й минуте и 3−9 по ударам в створ) и с горем пополам одолел на выезде «Вест Хэм» (1:0, 4−4 по ударам в створ). Не впечатляет.

А вот как играл после перерывов «Челси»: домашний разгром «Кардиффа» (4:1) и драматичный матч с «Манчестер Юнайтед», где лондонцы были лучше, но в итоге едва спаслись от поражения (2:2). По качеству игры синие тоже посильней, да и проблем с травмами у них меньше.

При этом команда Маурицио Сарри солидно проводит большие матчи.

Победа над «Арсеналом» (3:2), ничьи с «Ливерпулем» и «МЮ» (1:1). Пожалуй, шансы «Челси» смотрятся получше. Победа гостей идёт за 2.60, а П2 с нулевой форой — за 1.81. Дальше всё зависит только от того, насколько вы привыкли рисковать.

Икс-фактором встречи рискует стать газон. Осенью на «Уэмбли» были организованы три матча NFL, и с тех пор поле до сих пор не пришло в нормальное состояние. В теории это должно осложнить созидание и снизить количество опасных моментов, ведь защищаться на огороде легче, чем атаковать.

Раз так, стоит рассмотреть ещё парочку вариантов. «Обе забьют — нет» за 2.35 и «тотал меньше 2,5 мячей» за 2.20 в букмекерской компании «Лига Ставок» заслуживают внимания. Очень уж хороши коэффициенты для встречи команд, пропустивших на двоих за 12 туров всего 18 мячей. Обороняться и те и другие умеют, так что можно попробовать.

Футбол
Испания 2018/2019
Тур 13, 24.11.2018, 22:45
Атлетико
-Барселона-

24 ноября. «Атлетико» — «Барселона»

Ставки: обе забьют за 1.80, тотал больше 2,5 мячей за 2.05 в БК «Лига Ставок».

Главный матч выходных — не больше и не меньше. Каталонцы с 24 очками возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, мадридцы после провального старта набрали ход и сейчас отстают от сине-гранатовых всего на один балл. В случае победы «Атлетико» оставит соперника позади.

Правда, в последнее время подопечные Диего Симеоне играют с «Барсой» не лучшим образом. Три поражения и три ничьих в шести предыдущих встречах. Последняя победа в рамках чемпионата Испании и вовсе датирована февралем 2010 года (2:1). У гостей тогда отличился Златан Ибрагимович — вот как давно это было.

У «Барселоны» вернулся в строй Лионель Месси, но и у хозяев есть сдержанный повод для оптимизма.

Диего Коста в начале этой недели приступил к тренировкам в общей группе. Правда, его участие в матче по-прежнему остаётся под вопросом. Та же ситуация со Стефаном Савичем, Лукасом Эрнандесом, а также Диего Годином, Коке и Тома Лемаром.

В общем, составы вряд ли будут оптимальными. Каталонцы лишились выбора в центре обороны, а тут ещё и Иван Ракитич получил дисквалификацию. У «матрасников», скорее всего, пропустит встречу Хосе Хименес. Поэтому ставить на исход сейчас глупо — многое зависит от того, сможет ли «Атлетико» рассчитывать хотя бы на двух-трёх игроков из этого списка.

Придётся зайти с другой стороны.

У «Барселоны» проблемы с центральными защитниками, плюс не поможет бесценный для баланса в игре Ракитич. У Диего Симеоне головной боли не меньше: вероятность ошибок при вылете нескольких футболистов становится выше, потому что падает уровень сыгранности.

А теперь статистика: в пяти из шести очных встреч забивали обе команды. При этом классический вариант «обе забьют» идёт за вполне приличные 1.80. У соперников топовые вратари, но ослабленная защита и мощнейшие линии атаки. Пожалуй, попробуем. «Тотал больше 2,5 мячей» за 2.05 — тоже неплохо.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 15, 25.11.2018, 14:00
Спартак
-Крылья Советов-

25 ноября. «Спартак» — «Крылья Советов»

Ставка: победа «Спартака» с разницей в один мяч за 3.75 в БК «Лига Ставок».

Первый матч Олега Кононова у руля красно-белых. Чего ждать от хозяев — абсолютно непонятно. Для настройки футбола Кононова требуется время, 8−10 дней тут явно недостаточно. Ситуация осложняется тем, что у самарцев тоже новый тренер — Миодраг Божович возглавил команду всего полтора месяца назад.

Показывать искромётный футбол «Спартаку» особенно не с чего: фланги выглядят ужасно, опорная зона частенько провисает, а позиционного нападения как такового нет. Видимо, качество игры будет сомнительным, но за счёт желания, родного поля и преимущества в индивидуальном мастерстве хозяева своего добьются.

Лобовая победа «Спартака» оценивается в 1.67 — можно просто не мудрить и взять её.

Если хотите поднять коэффициент, здорово выглядит предложение «победа гостей и тотал меньше 3,5 мячей» за 2.15. «Крылья Советов» — не «Селтик», такого количества свободных зон у красно-белых не будет.

Можно взять и П2 + ТМ 2,5 мячей за 3.40, но самарцы в последнее место добавили впереди. «Крылья Советов» забили в четырёх матчах из пяти после ухода Андрея Тихонова с поста главного тренера. Не пропустить сумел только «Зенит», поэтому исключать взятие ворот хозяев не стоит. Тем более с учётом их умения привезти гол из ничего.

Если же вы играете ради удовольствия, подумайте о варианте «победа хозяев с разницей в один мяч» за мощные 3.75. Вот как заканчивались три предыдущих матча «Спартака» и «Крыльев Советов» в Москве: 1:0, 1:0 и — вы не поверите — 1:0. Ненадёжная ставка, но красно-белые не могут без нервов и приключений.

Игорь Ветров

Тоттенхэм Хотспур
НовостиМатчиСоставСтатистика
Челси
НовостиМатчиСоставСтатистика
Атлетико
НовостиМатчиСоставСтатистика
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Крылья Советов
НовостиМатчиСоставСтатистика
 Экстренно госпитализирован Валдис Пельш
СМИ Германии рассказали о «борщевичном бедствии» в России
ЦСКА воспользовался осечкой «Локо» и вышел на третье место в РПЛ
Медведева допустила две ошибки, но сохраняет шансы на в финал ГП
Два очка Овечкина принесли «Вашингтону» победу (видео)
УЕФА опроверг информацию о положительной допинг-пробе Рамоса
Пике намерен купить футбольный клуб и создать новый турнир
Прогноз букмекеров: «Тоттенхэм» и «Челси» порадуют голами
Обыграет ли СКА московских армейцев с третьей попытки?
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь