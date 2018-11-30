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16:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Черчесов — в списке лучших тренеров года. Выше него только трое

ЧМ-2018 ещё не забыт.

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Источник: РИА "Новости"

IFFHS опубликовала список лучших тренеров сборных по итогам года. Рейтинг был составлен на основании мнений специалистов из 90 стран. Несмотря на не самый удачный сезон в Лиге наций, наш тренер оказался в топ-5.

5-е место — Гарет Саутгейт (18 очков)

Подобно Черчесову вернул своей стране веру в сборную, которую сильно недолюбливали. Заодно — запустил тренд на жилеты среди английских болельщиков. Саутгейт впервые с 1990 года вытащил англичан в полуфинал ЧМ, в котором проиграл хорватам. Месть настала в Лиге наций: Англия вырвала победу и отправила Далича с его парнями в Лигу B.

4-е место — Станислав Черчесов (26)

По понятным причинам его отставки перед ЧМ требовали очень многие. Станислав Саламович не сломался и просто продолжил делать то, что считает правильным. После триумфа на ЧМ-2018 не словил звездняк и не припомнил скептикам критику. И даже наконец-то обзавёлся самоиронией. В Лиге наций едва не вышел с Россией в сильнейшую лигу — помешали травмы.

3-е место — Роберто Мартинес (84)

У тройки лучших — огромный отрыв от остальных. Да и между собой тоже. Третьими стали бельгийцы, которые дважды обыграли англичан на мундиале. Вторая победа принесла им бронзу ЧМ. В Лиге наций Бельгия расстроила: разгромно проиграла Швейцарии и уступила место в финальном этапе.

2-е место — Златко Далич (198)

Тренер той самой сборной, которая заставила Дзюбу рыдать. Далич и его команда — сенсация номер один в мировом футболе: такого выступления не ожидал никто. И пусть вас не смущает последнее место в Лиге наций: ситуация была такая, что эту группу хорваты могли выигрывать. Но, поведя в счёте, пропустили два гола и отправились в Лигу B — к России.

1-е место — Дидье Дешам (304)

Вряд ли тут могут быть вопросы: тренер-победитель почти всегда берёт титул лучшего. Вместе другими примерами из этого списка победа Дешама наводит на мысль, что Лига наций пока не воспринимается как самодостаточный турнир. Вылет Хорватии или второе место Франции никто не рассматривает всерьёз. Интересно, изменится ли что-нибудь в этом смысле через пару лет. А пока — Дешам лучший.

Максим Ерёмин

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