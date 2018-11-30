Черчесов — в списке лучших тренеров года. Выше него только трое
ЧМ-2018 ещё не забыт.
ЧМ-2018 ещё не забыт.
IFFHS опубликовала список лучших тренеров сборных по итогам года. Рейтинг был составлен на основании мнений специалистов из 90 стран. Несмотря на не самый удачный сезон в Лиге наций, наш тренер оказался в топ-5.
Подобно Черчесову вернул своей стране веру в сборную, которую сильно недолюбливали. Заодно — запустил тренд на жилеты среди английских болельщиков. Саутгейт впервые с 1990 года вытащил англичан в полуфинал ЧМ, в котором проиграл хорватам. Месть настала в Лиге наций: Англия вырвала победу и отправила Далича с его парнями в Лигу B.
По понятным причинам его отставки перед ЧМ требовали очень многие. Станислав Саламович не сломался и просто продолжил делать то, что считает правильным. После триумфа на ЧМ-2018 не словил звездняк и не припомнил скептикам критику. И даже
У тройки лучших — огромный отрыв от остальных. Да и между собой тоже. Третьими стали бельгийцы, которые дважды обыграли англичан на мундиале. Вторая победа принесла им бронзу ЧМ. В Лиге наций Бельгия расстроила: разгромно проиграла Швейцарии и уступила место в финальном этапе.
Тренер той самой сборной, которая заставила Дзюбу рыдать. Далич и его команда — сенсация номер один в мировом футболе: такого выступления не ожидал никто. И пусть вас не смущает последнее место в Лиге наций: ситуация была такая, что эту группу хорваты могли выигрывать. Но, поведя в счёте, пропустили два гола и отправились в Лигу B — к России.
Вряд ли тут могут быть вопросы:
Максим Ерёмин