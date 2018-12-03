Аршавин: Моя карьера уже закончена

«Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это уже все и так знают. Я объявлял. Слухи о возвращении? Эта информация исходила не от меня», — сказал Аршавин в программе «Тотальный футбол».

Последним клубом 37-летнего Аршавина был казахстанский «Кайрат», в составе которого форвард выиграл Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2008 году занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч». Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008. Игрок месяца в английской Премьер-лиге в апреле 2009 года.