Аршавин: Моя карьера уже закончена
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин подтвердил, что завершил карьеру футболиста.
«Моя карьера уже закончена. Мне кажется, это уже все и так знают. Я объявлял. Слухи о возвращении? Эта информация исходила не от меня», — сказал Аршавин в программе «Тотальный футбол».
Последним клубом 37-летнего Аршавина был казахстанский «Кайрат», в составе которого форвард выиграл Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Зенит», «Арсенал» и «Кубань». За сборную России сыграл 74 матча и забил 17 голов. Трёхкратный чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА. В 2008 году занял шестое место в голосовании за «Золотой мяч». Бронзовый призёр чемпионата Европы — 2008. Игрок месяца в английской