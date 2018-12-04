Аршавин в «Тотальном футболе» подтвердил завершение карьеры и сказал, что не хочет быть тренером
В гостях студии программы «Тотальный футбол» у Романа Гутцайта
В гостях студии программы «Тотальный футбол» у Романа Гутцайта
37-летний Аршавин в эфире «Матч ТВ» окончательно подтвердил, что завершил свою игровую карьеру.
— Да, карьера закончена. Однозначно. Это уже все известно. Информация о том, что есть
Последние годы карьеры футболист провел в Казахстане. За «Кайрат» игрок провел 109 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 37-ю голевыми передачами.
— С точки зрения футбола лучшее мое время было в «Зените». Да, я уехал в лондонский «Арсенал» и играл в таком большом клубе, и меня узнал весь мир. Благодаря этому и узнаваемость российского футбола повысилась. Рад, что мне удалось внести свой вклад.
Футбол в Англии заставляет быстрее принимать решения, главное — это скорость в мышлении. В «Арсенале» меня принимали хорошо.
В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.
— После игры я был очень уставшим, у меня было опустошение. Звонили люди из России, разрывали телефон. А в остальном все обычно. Как и всегда, не спал полночи, а может и больше. Следующий мой день был обычным. День игры тоже был таким, ничто не предвещало. Матч еще и не складывался, но потом все стало залетать. После третьего гола вообще не верил в происходящее. Что сказал Венгер после игры? Ничего не могу вспомнить. Даже мяча с подписями не осталось с того матча, наверное жена забрала. Я понимаю, что это значимое событие, от которого я получил удовольствие. После этого события ничего в жизни не поменялось, по потолку не стал ходить.
Эксперты в студии обсудили главные события 16-го тура РПЛ.
— Отчасти я понимаю Дениса Глушакова. После моей фразы про ожидания и проблемы трибуны встречали меня свистом в матче против сборной Кот-д’Ивуара. Но я тогда из национальной команды улетел обратно в «Арсенал», а ему надо каждую неделю выходить и делать свою работу там, где люди его ненавидят. Так что он в очень тяжелой ситуации сейчас находится. Не думаю, что в связи с этим конфликтом, у него сильные проблемы в повседневной жизни. Но только Глушаков знает, как ему сложно, — сказал Аршавин. — Забитый гол в дерби приближает его к
Смолов и нереализованный пенальти? Думаю, что это вопрос психологии. В «Краснодаре» Федор был лидером, в «Локомотиве» он еще только находит себя.
Но он стремится к лидерству. У него в разбеге даже не было уверенности, я сразу же сказал, что Смолов не забьет, — прокомментировал Аршавин.
В понедельник «Зенит» потерпел поражение в Туле — 2:4.
— «Зенит» хорошо начал сезон, дальше я не видел, но, говорят, что стал играть хуже, — подметил Андрей. Но все равно структура игры у команды есть, но «Зенит» испытывает кадровые проблемы — Олег Шатов не играет, Дзюба не всегда здоров.