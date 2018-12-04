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11:20 (мск), источник: Матч ТВ

Аршавин в «Тотальном футболе» подтвердил завершение карьеры и сказал, что не хочет быть тренером

В гостях студии программы «Тотальный футбол» у Романа Гутцайта экс-капитан сборной России Андрей Аршавин и бывший игрок национальной команды Владислав Радимов.

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Источник: Reuters

37-летний Аршавин в эфире «Матч ТВ» окончательно подтвердил, что завершил свою игровую карьеру.

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— Да, карьера закончена. Однозначно. Это уже все известно. Информация о том, что есть какие-то варианты продолжения, исходила не от меня. Вспоминая всю свою карьеру, на ум в первую очередь приходит первый гол в Воронеже. Еще — победа в Кубке УЕФА с «Зенитом» и удачное участие на Евро-2008 в составе сборной России. Тренерская карьера мне мало интересна. Чем хочется заниматься? Чем-то, что связано с футболом. Конкретнее? Не хочу отвечать на этот вопрос.

Последние годы карьеры футболист провел в Казахстане. За «Кайрат» игрок провел 109 матчей, в которых отметился 30-ю голами и 37-ю голевыми передачами.

 — С точки зрения футбола лучшее мое время было в «Зените». Да, я уехал в лондонский «Арсенал» и играл в таком большом клубе, и меня узнал весь мир. Благодаря этому и узнаваемость российского футбола повысилась. Рад, что мне удалось внести свой вклад.

Футбол в Англии заставляет быстрее принимать решения, главное — это скорость в мышлении. В «Арсенале» меня принимали хорошо.

В составе «Зенита» Аршавин трижды выиграл чемпионат России, становился обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА.

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Экс-футболист «Арсенала» вспомнил свой легендарный покер на «Энфилде».

 — После игры я был очень уставшим, у меня было опустошение. Звонили люди из России, разрывали телефон. А в остальном все обычно. Как и всегда, не спал полночи, а может и больше. Следующий мой день был обычным. День игры тоже был таким, ничто не предвещало. Матч еще и не складывался, но потом все стало залетать. После третьего гола вообще не верил в происходящее. Что сказал Венгер после игры? Ничего не могу вспомнить. Даже мяча с подписями не осталось с того матча, наверное жена забрала. Я понимаю, что это значимое событие, от которого я получил удовольствие. После этого события ничего в жизни не поменялось, по потолку не стал ходить.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 16, 2.12.2018, 19:00
Спартак
2Локомотив1

Эксперты в студии обсудили главные события 16-го тура РПЛ.

 — Отчасти я понимаю Дениса Глушакова. После моей фразы про ожидания и проблемы трибуны встречали меня свистом в матче против сборной Кот-д’Ивуара. Но я тогда из национальной команды улетел обратно в «Арсенал», а ему надо каждую неделю выходить и делать свою работу там, где люди его ненавидят. Так что он в очень тяжелой ситуации сейчас находится. Не думаю, что в связи с этим конфликтом, у него сильные проблемы в повседневной жизни. Но только Глушаков знает, как ему сложно, — сказал Аршавин. — Забитый гол в дерби приближает его к какой-то развязке. Открыть видео — Ситуация должна разрешиться. Плохо понимаю Карреру, хотя я отлично к нему отношусь, на самом деле. Он сделал многое не только для «Спартака», но и для всего российского футбола, — добавил по теме Радимов. — Со стороны «Зенита» и других конкурентов красно-белых я бы только радовался, что в «Спартаке» такое происходит. Когда в команде такое — логично, что она будет терять очки. Когда-то это должно закончиться, а то, что ему тяжело, это понятно. Вернуть прежнее отношение болельщиков, которые настроены к Денису негативно, мне кажется, уже невозможно. Так что ему придется терпеть.

Смолов и нереализованный пенальти? Думаю, что это вопрос психологии. В «Краснодаре» Федор был лидером, в «Локомотиве» он еще только находит себя.

Но он стремится к лидерству. У него в разбеге даже не было уверенности, я сразу же сказал, что Смолов не забьет, — прокомментировал Аршавин.

В понедельник «Зенит» потерпел поражение в Туле — 2:4.

 — «Зенит» хорошо начал сезон, дальше я не видел, но, говорят, что стал играть хуже, — подметил Андрей. Но все равно структура игры у команды есть, но «Зенит» испытывает кадровые проблемы — Олег Шатов не играет, Дзюба не всегда здоров.

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