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14:42 (мск), источник: ТАСС

Призер Олимпийских игр 1976 года футболист Минаев скончался на 65-м году жизни

ТАСС, 6 декабря. Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Александр Минаев скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщает пресс-служба «Динамо».

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Источник: РИА "Новости"

Дата и время церемонии прощания станут известны позднее.

Футболист выступал за «Спартак» (1972−1975) и московское «Динамо» (1979−84). За «Динамо» Минаев провел 256 матчей и забил 28 мячей, в составе московской команды он побеждал в чемпионате СССР (1976) и становился обладателем Кубка страны (1977).

Минаев дебютировал в составе олимпийской сборной СССР в 1975 году, провел за команду 11 матчей, отметившись пятью голами, и выиграл бронзовую медаль Олимпийских игр 1976 года. Спортсмен также являлся победителем молодежного чемпионата Европы 1976 года. В составе национальной сборной провел 22 матча, в которых забил четыре гола.

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