Газзаева освистали на родине
Бывшего главного тренера сборной России по футболу Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе.
Бывшего главного тренера сборной России по футболу Валерия Газзаева освистали на турнире по борьбе во Владикавказе.
Валерий Газзаев был тренером владикавзской «Алании» (тогда клуб назывался «Спартак») с 1989 по 1991 годы, затем с 1994 по 1995 годы. В январе 2011 года он стал президентом «Алании», а с ноября 2012 был также главным тренером команды. Осенью 2013 года у клуба возникли финансовые трудности, и в феврале 2014 года было объявлено о его ликвидации.
В настоящий момент Газзаев занимает должность заместителя председателя комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи.