Газзаева освистали на родине

Валерий Газзаев был тренером владикавзской «Алании» (тогда клуб назывался «Спартак») с 1989 по 1991 годы, затем с 1994 по 1995 годы. В январе 2011 года он стал президентом «Алании», а с ноября 2012 был также главным тренером команды. Осенью 2013 года у клуба возникли финансовые трудности, и в феврале 2014 года было объявлено о его ликвидации.