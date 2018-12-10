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21:20 (мск), источник: ТАСС

Москалев заменит Вилкова в списке арбитров из России на матчах под эгидой УЕФА и ФИФА

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владимир Москалев заменит Михаила Вилкова в списке арбитров из России, которые получат право работать на международных матчах в следующем году, в том числе под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.

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Источник: РИА "Новости"

В нынешнем году девять главных арбитров из России имеют категорию ФИФА: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Алексей Матюнин (все — Москва), Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Кирилл Левников (все — Санкт-Петербург), Виталий Мешков (Дмитров), Сергей Иванов (Ростов-на-Дону) и Вилков (Нижний Новгород).

«В этом году Михаила Вилкова исключили и вместо него ввели Владимира Москалева. По какой причине убрали Вилкова, я знать не могу — таково решение ФИФА», — сказал Егоров.

Воронежец Москалев дебютировал в чемпионате России в сезоне-2011/12, обслужил 65 матчей, и следующий год может стать для него дебютным на международной арене.

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