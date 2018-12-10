Москалев заменит Вилкова в списке арбитров из России на матчах под эгидой УЕФА и ФИФА

Москалев заменит Вилкова в списке арбитров из России на матчах под эгидой УЕФА и ФИФА

МОСКВА, 10 декабря. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Владимир Москалев заменит Михаила Вилкова в списке арбитров из России, которые получат право работать на международных матчах в следующем году, в том числе под эгидой Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Об этом ТАСС сообщил глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Александр Егоров.