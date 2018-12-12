Футболист российского клуба задержан на таможне в Шереметьево

«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, — говорится в заявлении. — Молодой человек проследовал по “зеленому коридору”, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира, среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые — во внутреннем кармане куртки».