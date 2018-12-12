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11:22 (мск), источник: ТАСС

Футболист российского клуба задержан на таможне в Шереметьево

ТАСС, 12 декабря. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали игрока одного из российских футбольных клубов из-за незадекларированных часов. Об этом сообщается на официальном сайте Федеральной таможенной службы России.

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Источник: РИА "Новости"

Имя игрока и название клуба не разглашаются.

При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба.
Федеральная таможенная служба России
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«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, — говорится в заявлении. — Молодой человек проследовал по “зеленому коридору”, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира, среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые — во внутреннем кармане куртки».

В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.
Официальный сайт Федеральной таможенной службы России

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации “Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию”».

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