Футболист российского клуба задержан на таможне в Шереметьево
ТАСС, 12 декабря. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали игрока одного из российских футбольных клубов
ТАСС, 12 декабря. Сотрудники Шереметьевской таможни задержали игрока одного из российских футбольных клубов
Имя игрока и название клуба не разглашаются.
При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба.
«При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Рим — Москва сотрудники Шереметьевской таможни остановили игрока одного известного футбольного российского клуба, — говорится в заявлении. — Молодой человек проследовал по “зеленому коридору”, тем самым заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. В результате проведения таможенного досмотра багажа пассажира, среди личных вещей были обнаружены две коробки от наручных часов с наименованием Rolex. Далее гражданин предъявил двое наручных часов Rolex, одни из которых находились на его руке, а вторые — во внутреннем кармане куртки».
В связи с отсутствием документов, подтверждающих стоимость товаров, инспектором было принято решение о назначении таможенной экспертизы.
«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 16.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации “Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию”».