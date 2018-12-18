Футбольный клуб «Тосно» официально стал банкротом

Источник: РИА "Новости"

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области приняли решение относительно футбольного клуба «Тосно». Согласно постановлению, организацию считают банкротом. В настоящее время ведется завершающий этап — конкурсное производство.

Напомним, что исковое заявление о признании банкротства поступило в суд осенью. Руководство «Тосно» заявила о своей финансовой несостоятельности. Юристы подали прошение уже во второй раз, так как изначально суд отказался рассматривать дело из-за процессуальных нарушений.

Проблемы в клубе начались задолго до этого. Спортсмены стали жаловаться на серьезные задержки в зарплате. Один из футболистов рассказал, что руководство не выплатило ему 60 миллионов рублей.