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09:07 (мск), источник: Piter.tv

Футбольный клуб «Тосно» официально стал банкротом

Суд признал материальную несостоятельность руководства.

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Источник: РИА "Новости"

В Арбитражном суде Петербурга и Ленинградской области приняли решение относительно футбольного клуба «Тосно». Согласно постановлению, организацию считают банкротом. В настоящее время ведется завершающий этап — конкурсное производство.

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Напомним, что исковое заявление о признании банкротства поступило в суд осенью. Руководство «Тосно» заявила о своей финансовой несостоятельности. Юристы подали прошение уже во второй раз, так как изначально суд отказался рассматривать дело из-за процессуальных нарушений.

Проблемы в клубе начались задолго до этого. Спортсмены стали жаловаться на серьезные задержки в зарплате. Один из футболистов рассказал, что руководство не выплатило ему 60 миллионов рублей.

Отметим, что обжаловать постановление инстанции возможно в течение месяца после вынесения вердикта.

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