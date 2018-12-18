Суд признал ФК «Кубань» банкротом

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить. Судебное заседание по рассмотрению жалобы НАО назначили на 18 февраля 2019 года.