Суд признал ФК «Кубань» банкротом
В отношении должника начали процедуру конкурсного производства.
В отношении должника начали процедуру конкурсного производства.
Решение о признании НАО «Футбольный клуб “Кубань”» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ.
Как писал
Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить. Судебное заседание по рассмотрению жалобы НАО назначили на 18 февраля 2019 года.
Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в ПФЛ.