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12:45 (мск), источник: Кубань 24

Суд признал ФК «Кубань» банкротом

В отношении должника начали процедуру конкурсного производства.

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Решение о признании НАО «Футбольный клуб “Кубань”» банкротом 17 декабря принял Арбитражный суд Краснодарского края, сообщает РАПСИ.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», ФК «Кубань» не смог получить лицензию РФС из-за долгов. Команда завершила сезон 2017/18 на девятом месте в турнире Олимп — ФНЛ.

Суд ввел процедуру наблюдения в отношении ФК «Кубань». Временным управляющим должника стал Иван Конев. В ноябре 2018 года ФК «Кубань» потребовал его отстранить. Судебное заседание по рассмотрению жалобы НАО назначили на 18 февраля 2019 года.

Преемник ФК «Кубань» получил название «Урожай». Команда выступает в ПФЛ.

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