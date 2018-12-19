Год футбола: мундиаль, бардак в «Спартаке» и скандал в СИЗО

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Чемпионат мира в России

С какой стороны ни посмотри, а главным футбольным событием года был, конечно же, чемпионат мира, прошедший в России.

Футбол Чемпионат мира 2018 Финал, 15.07.2018, 18:00 Франция 4 Хорватия 2

Мундиаль, которого так ждали и к которому так готовились в нашей стране, не только оправдал все ожидания, но и превзошел их. На целый месяц в июне и июле Россия превратилась в главное место на Земле, куда стекались болельщики из самых разных стран.

Иностранцы сделали атмосферу, царившую в городах, где проходили матчи, незабываемой. Тут и вечный карнавал латиноамериканцев, где особенно выделялись, конечно же, перуанцы.

И культура японцев с сенегальцами, убиравшими за собой трибуны на стадионах, где выступали их сборные. И исландское знаменитое «Ху»… Да много чего еще — это надо было видеть и пережить.

Недаром чиновники из Международной федерации футбола (ФИФА), опытные журналисты и посетившие Россию болельщики в один голос назвали этот турнир лучшим в истории.

Классным мундиаль вышел и в спортивном плане, хотя бы потому что подарил множество неожиданностей. Конечно, триумф гиперталантливой французской сборной вряд ли сенсационен, но вот кто ждал в финале Хорватию?

Интересно, что чемпионат мира получился очень европейским — в матче за третье место Бельгия обыграла Англию, а считавшиеся чуть ли не главными фаворитами бразильцы вылетели в четвертьфинале как раз от бельгийцев.

Футбол Чемпионат мира 2018 1/4 финала, 7.07.2018, 21:00 Россия П 3:4 2 Хорватия 2

Прорыв сборной России

Еще ярче домашний чемпионат мира для России раскрасило выступление национальной сборной, ставшее как раз очень неожиданным, учитывая, что Станислав Черчесов и его команда находились до самого старта турнира под огнем критики, вполне справедливой, если обратиться к выступлениям команды до мундиаля.

Российская сборная не показывала ни хороших результатов, ни качественной игры, а главный тренер еще и был на ножах с прессой, и в итоге до старта мирового форума в команду никто не верил.

Однако Черчесов не зря гнул свою линию и доказал правоту на самом чемпионате мира. Россия уже в матче открытия разбила Саудовскую Аравию в пух и прах (5:0), затем обыграла Египет с Мохамедом Салахом (3:1), досрочно выйдя из группы.

В третьем туре, правда, был разгром от Уругвая (0:3) в игре за первое место в квартете, вновь добавивший скепсиса по поводу перспектив в битвах на выбывание, но в 1/8 финала случилось главное чудо — победа в серии пенальти над испанцами!

А затем в четвертьфинале наша сборная была в шажке от выхода в четверку сильнейших национальных команд мира!

В противостоянии с хорватами Денис Черышев открыл счет, но основное время завершилось вничью благодаря эквалайзеру Марио Манджукича. В дополнительные полчаса Домагой Вида вывел «шашечных» вперед, однако Марио Фернандес сравнял счет на 115-й минуте!

В серии пенальти Игорь Акинфеев, ставший героем в поединке с Испанией, снова потащил один удар, вот только Федор Смолов и Фернандес не реализовали две попытки, и дальше пошла Хорватия.

Впрочем, наша сборная не сдулась после мундиаля и продолжила уверенно выступать в новом турнире от УЕФА — Лиге наций.

Набрав семь очков в трех матчах с Турцией и Швецией, подопечные Черчесова едва досрочно не пробились в элитный дивизион на следующий розыгрыш, однако уступили в решающем поединке в Мальме скандинавам (0:2) и пропустили их вперед в таблице.

Впрочем, российская команда играла в той встрече почти без всех своих лидеров образца мундиаля, а сам турнир имеет не ключевое значение. Впереди отбор к Евро-2020, и вот там Станиславу Черчесову и его игрокам снова понадобится доказывать свою силу. Зато любовь болельщиков будет с ними с самого начала.

Футбол Лига чемпионов 2017/2018 Финал, 26.05.2018, 21:45 Реал 3 Ливерпуль 1

Три-пит «Реала»

Не обошелся год без знаковых событий и в клубном футболе. Так, мадридскому «Реалу» удалось сотворить настоящую историю. Официально лучший клуб ХХ века продолжает уничтожать конкурентов и в ХХI.

Еще никто до «сливочных» не выигрывал главный клубный турнир Европы дважды подряд после трансформации Кубка в Лигу чемпионов, а «Реал» в 2018 году положил в свою копилку третий триумф кряду!

«Королевский клуб» провел феноменальный плей-офф, в котором был гол Криштиану Роналду через себя в ворота туринского «Ювентуса» на его стадионе в четвертьфинале и похожий мяч Гарета Бэйла в финале против «Ливерпуля».

Скорее всего, это был последний сезон цикла той команды, учитывая добровольный уход с поста главного тренера триумфатора Зинедина Зидана и другие кадровые перестановки. Тем важнее отметить случившееся.

Переход Криштиану

Изменился «Реал» не только из-за отставки Зидана, но и из-за главного трансфера нынешнего года — перехода Криштиану Роналду в «Ювентус».

Слухи о возможном отъезде пятикратного обладателя «Золотого мяча» из Мадрида курсировали каждое лето, но всякий раз это заканчивалось переподписанием договора с клубом на улучшенных условиях.

Однако на этот раз КриРо действительно решил уйти, причем сам выбрал «Юве», а аплодисменты туринских болельщиков после того самого гола «ножницами» в их ворота лишь укрепили футболиста в решении.

Чтобы написать новую главу в истории клуба, руководству «старой синьоры» потребовалось заплатить «Реалу» €100 млн, но, кажется, оно того стоило.

Роналду вывел маркетинговую мощь туринцев на абсолютно новый уровень, в одиночку поднял престиж итальянской Серии А, сделал «Ювентус» одним из главных фаворитов Лиги чемпионов и оправдывает свой статус отменной статистикой в новом клубе.

Новая эра «Золотых мячей»

Вот только шестой «Золотой мяч» у Роналду выиграть в 2018 году не получилось. Правда, трансфер в «Юве» тут совсем ни при чем.

Вообще, в футболе закончилась эра десятилетнего правления португальца и его аргентинского конкурента Лионеля Месси, с которым они выигрывали главную индивидуальную награду в футболе за этот период по пять раз.

В этом году журналисты отдали приз центральному полузащитнику мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луке Модричу.

Он не блещет сумасшедшей статистикой голов и результативных передач, но в 2018 году выиграл с «Реалом» третью подряд Лигу чемпионов, а также дошел с Хорватией до первого в ее истории финала чемпионата мира, получив на турнире приз MVP.

Фанаты Месси и Роналду, коих немало среди игроков и специалистов в футбольном мире, считают, что награду хавбек «королевского клуба» получил незаслуженно, но главное в игре Модрича нельзя передать цифрами — он делает свои команды лучше, связывая всю игру в центре поля.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 29, 5.05.2018, 16:30 Локомотив 1 Зенит 0

Чемпионство Семина

В российском футболе в 2018 году чемпионский титул вернул себе московский «Локомотив» под руководством своего легендарного наставника Юрия Семина.

Последний раз «железнодорожники» брали титул в Российской премьер-лиге в далеком 2004 году, когда команду возглавлял тот же наставник. С тех пор через «Локо» прошло множество главных тренеров и там даже сменились несколько президентов.

Придя в команду вновь, Семин сначала выиграл Кубок страны, а на следующий сезон вернул красно-зеленых на вершину и в чемпионате, хотя как претендента на титул в «Локомотив» никто особенно не верил, полагая, что бороться за него будут «Спартак», «Зенит» и ЦСКА.

Бардак в «Спартаке»

«Спартак» в 2018 году действительно отличился, правда, со знаком «минус». Увольнение выигравшего годом ранее с клубом первое за 16 лет чемпионство Массимо Карреры обернулось массовыми протестами фанатов, которые обвинили во всем ранее переведенного в дубль капитана Дениса Глушакова и президента клуба Леонида Федуна.

«Спартак» так и дожил год в режиме внутренних противоречий и противостояний, не сумев выйти из группы в Лиге Европы уже после назначения на пост главного тренера Олега Кононова.

Активные фанаты красно-белых, которых клуб умело стравливает с лояльными обывателями, по-прежнему придерживаются позиции вотума недоверия Глушакову, который еще и является фигурантом скандального развода со своей супругой Дарьей, где выводятся со счетов огромные суммы, а также звучат угрозы здоровью.

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Кокорин и Мамаев

Правда, даже со всеми своими приключениями Глушаков умудрился не стать главным антигероем российского футбола в 2018 году.

Знаменитая сладкая парочка Александр Кокорин и Павел Мамаев умудрилась всерьез загреметь за решетку и теперь, видимо, встретит Новый год в СИЗО.

Отмечая десять лет своей дружбы, Кокорин, Мамаев и их друзья повеселились так, что избили на парковке водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а затем еще и подрались в кафе с чиновниками Сергеем Гайсиным и Денисом Паком, которого Александр Кокорин лично ударил стулом.

Теперь незадачливым футболистам, а также двум из их друзей, включая младшего брата Кокорина Кирилла, грозит реальный тюремный срок до семи лет, а суд отказывается отпускать их даже под домашний арест.

Процесс, кажется, уже превратился в показательный и не имеет отношения к реальной юридической практике — по крайней мере так считают защитники арестованных, — но факт остается фактом: еще никогда в истории России за решеткой не оказывались футбольные звезды такого уровня.

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Положительные герои

Российский футбол — это не только скандалы и расследования. Были в 2018 году и настоящие герои. Такими, безусловно, стали Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич. Два ветерана ЦСКА, завершившие летом кто карьеру в сборной, а кто вообще, были образцом надежности на домашнем мундиале.

Такими стали Марио Фернандес, Роман Зобнин и Далер Кузяев, порадовавшие своими самоотверженностью, работоспособностью и надежностью.

Денис Черышев забил на чемпионате мира четыре мяча, включая гол в четвертьфинале в ворота Хорватии, вошедший в число номинантов на премию имени Ференца Пушкаша за самый красивый гол сезона.

Ну и, конечно, Артем Дзюба, ушедший весной за игровой практикой в аренду в тульский «Арсенал», сумевший из него вскочить на подножку уходящего на чемпионат мира поезда, где превратился в лидера и душу команды.

Дзюба — безусловно, стал главным футболистом России в 2018 году, причем Артем не сбавил после чемпионата мира, где выигрывал запредельное количество единоборств.

Форвард по-прежнему хорош и в «Зените», куда вернулся при Сергее Семаке, и в сборной, где стал капитаном, что выглядит абсолютно закономерным.

Новая волна тренеров

Как-то незаметно 2018 год подарил российскому футболу и новую волну здорово работающих российских специалистов.

Сергей Семак, перебравшись из «Уфы» в «Зенит», возглавляет с клубом из Санкт-Петербурга турнирную таблицу чемпионата России и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места.

Великолепен «Краснодар» под руководством молодого специалиста Мурада Мусаева, который также привел свою команду в плей-офф Лиги Европы, один раз обыграв даже испанскую «Севилью». «Быки» идут на втором месте в РПЛ, совсем чуточку отставая от «Зенита», и при этом «Краснодар» выглядит интереснее по игре.

Валерий Карпин, которого «сбитым летчиком» считал далеко не только Леонид Федун, выстроил настоящую оборонительную крепость в «Ростове» и даже отказал родному «Спартаку», когда красно-белые позвали его на тренерский пост после отставки Карреры.

В «Динамо» очень интересную игру команде строит Дмитрий Хохлов, а Дмитрий Парфенов создал весьма симпатичный коллектив в «Урале».

Продажа Головина

Одним из главных событий года стал трансфер полузащитника московского ЦСКА и сборной России Александра Головина в французский «Монако» за €30 млн.

Давно российские футболисты не пользовались таким спросом за рубежом, а за такие деньги не переходили в иностранные клубы вообще никогда.

Правда, попал полузащитник в «Монако» в не самое лучшее время. У монегасков происходит перестройка, которая случилась из-за слабой селекции.

В итоге клуб занимает место в зоне вылета в чемпионате Франции и без шансов покинул Лигу чемпионов, сменив по дороге Леонардо Жардима на тренерском мостике на Тьерри Анри.

Головин успел получить несколько травм, отметился парой голевых передач и заработал первое в карьере удаление, наступив в недавнем матче с «Лионом» на ногу чемпиону мира Набилю Фекиру.

Перестройка ЦСКА

Московский ЦСКА за лето изменился до неузнаваемости. Разом закончили карьеры братья Березуцкие и Сергей Игнашевич, покинули команду Головин, Витиньо, Бибрас Натхо, Понтус Вернблум, Ахмед Муса…

На смену им пришла в основном молодежь да уругваец Абель Эрнандес, пока больше пребывающий в лазарете, чем на поле.

Однако Виктору Гончаренко удалось донести до пестрой компании новичков свои идеи, и армейцы всерьез претендуют на победу в РПЛ, где Федор Чалов является лучшим бомбардиром, а Никола Влашич становится лакомым кусочком для европейских топ-клубов.

ЦСКА не сумел выбраться из группы в Лиге чемпионов даже в плей-офф Лиги Европы, не впервые пропустив туда чешскую «Викторию», но при этом красно-синим удалось уникальное достижение: они стали первой в истории ЛЧ командой, которая, заняв четвертое место в подгруппе, дважды обыграла ее победителя.

И это ведь не кто-нибудь, а мадридский «Реал», получивший на родном «Сантьяго Бернабеу» вообще разгром — 0:3.

Насыщенный год

Главные футбольные события 2018 года можно перечислять как в России, так и в мире до бесконечности. Здесь будет и вызов в сборную России получившего паспорт страны бразильца Ари, уже дебютировавшего под руководством Черчесова; и гибель владельца «Лестера» Вичая Шривадханапрабхи, чей вертолет разбился при взлете со стадиона клуба после очередного матча чемпионата; и опубликованные Football Leaks секретные документы, разоблачающие различные футбольные клубы, игроков и чиновников; и, конечно же, отставка Жозе Моуринью из «Манчестер Юнайтед» после безвольного поражения его команды на «Энфилде» от «Ливерпуля».

Сможет ли Особенный найти себе новую работу в топ-клубе? Это вопрос уже на следующий, 2019-й год…