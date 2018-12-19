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11:57 (мск), источник: ТАСС

Дюков приехал на заседание исполкома РФС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Член исполкома Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков прибыл на заседание исполкома организации. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

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Источник: РИА "Новости"

Заседание исполкома РФС пройдет в среду в Москве в Доме футбола и начнется ориентировочно в 11:00 мск. По информации российских СМИ, на исполкоме может быть объявлено, что Дюков сменит Виталия Мутко на посту президента РФС.

С 2008 по 2017 год Дюков был президентом «Зенита». При нем петербуржцы трижды становились чемпионами России, дважды — обладателем Кубка страны, по разу — победителями Кубка и Суперкубка Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). В исполком РФС Дюков входит с 2014 года.

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