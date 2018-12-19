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12:58 (мск), источник: Р-Спорт

Мутко покидает пост президента РФС

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Виталий Мутко принял решение сложить с себя полномочия президента Российского футбольного союза (РФС), сообщает официальный твиттер РФС.

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Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности главы организации стал руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового президента РФС выберут на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля 2019 года.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков.

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Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

В конце прошлого года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на полгода приостановил работу на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.

В среду в Доме футбола в Москве прошло заседание исполкома РФС.

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