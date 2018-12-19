Мутко покидает пост президента РФС

Источник: РИА "Новости"

Исполняющим обязанности главы организации стал руководитель Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин. Нового президента РФС выберут на внеочередной отчетно-выборной конференции, которая пройдет 22 февраля 2019 года.

В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что сменить Мутко во главе РФС может председатель совета директоров петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Дюков.

Мутко возглавлял РФС с 2005 по 2009 год. В 2015 году он был вновь избран президентом организации, а в 2016-м переизбран на четырехлетний срок.

В конце прошлого года исполком Международного олимпийского комитета пожизненно отстранил Мутко от участия в Олимпийских играх в любом качестве. Мутко оспорил это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) и на полгода приостановил работу на посту президента РФС. Временно исполняющим обязанности главы организации был назначен Александр Алаев.