Прядкин: Дюков на исполкоме не объявлял о желании возглавить РФС
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров
В среду Виталий Мутко объявил о том, что покинул пост президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Прядкин.
«Никаких вопросов, связанных с выборами президента, в текущей повестке дня не было. Александр Валерьевич Дюков присутствовал, но мы от него не слышали заявлений сегодня о том, что он будет выдвигаться в президенты РФС», — сказал Прядкин.
В среду в Москве прошло заседание исполкома РФС. Было объявлено, что выборы нового главы организации состоятся 22 февраля на конференции РФС. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что РФС может возглавить Дюков.