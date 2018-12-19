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14:27 (мск), источник: ТАСС

Прядкин: Дюков на исполкоме не объявлял о желании возглавить РФС

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Председатель совета директоров санкт-петербургского клуба «Зенит» Александр Дюков на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) не заявлял о желании возглавит организацию. Об этом на пресс-конференции заявил Сергей Прядкин, который стал исполняющим обязанности главы РФС.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Виталий Мутко объявил о том, что покинул пост президента РФС. Исполняющим обязанности главы организации был назначен Прядкин.

«Никаких вопросов, связанных с выборами президента, в текущей повестке дня не было. Александр Валерьевич Дюков присутствовал, но мы от него не слышали заявлений сегодня о том, что он будет выдвигаться в президенты РФС», — сказал Прядкин.

В среду в Москве прошло заседание исполкома РФС. Было объявлено, что выборы нового главы организации состоятся 22 февраля на конференции РФС. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что РФС может возглавить Дюков.

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