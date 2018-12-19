Симонян не мог исполнять обязанности президента РФС по состоянию здоровья

В среду Мутко покинул пост президента РФС. Прядкин будет исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдут выборы нового главы РФС.

«Виталий Леонтьевич передал заявление, я с ним общался. Сегодня он написал заявление, и юридически конфигурация поменялась. Согласно уставу РФС, полномочия возлагаются на вице-президента. Никита Павлович [Симонян] по состоянию здоровья не мог взять их на себя», — сказал Алаев.