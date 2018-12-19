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14:32 (мск), источник: ТАСС

Симонян не мог исполнять обязанности президента РФС по состоянию здоровья

МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) 92-летний Никита Симонян не мог занять должность исполняющего обязанности главы организации по состоянию здоровья. Об этом журналистам сообщил бывший и. о. главы РФС и генеральный секретарь организации Александр Алаев.

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Источник: РИА "Новости"

В среду Мутко покинул пост президента РФС. Прядкин будет исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдут выборы нового главы РФС.

«Виталий Леонтьевич передал заявление, я с ним общался. Сегодня он написал заявление, и юридически конфигурация поменялась. Согласно уставу РФС, полномочия возлагаются на вице-президента. Никита Павлович [Симонян] по состоянию здоровья не мог взять их на себя», — сказал Алаев.

Симонян трижды (в 2009—2010, 2012 и 2015 годах) выполнял обязанности и. о. президента РФС.

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