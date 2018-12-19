Симонян не мог исполнять обязанности президента РФС по состоянию здоровья
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый
МОСКВА, 19 декабря. /ТАСС/. Первый
В среду Мутко покинул пост президента РФС. Прядкин будет исполнять обязанности главы организации до 22 февраля, когда пройдут выборы нового главы РФС.
«Виталий Леонтьевич передал заявление, я с ним общался. Сегодня он написал заявление, и юридически конфигурация поменялась. Согласно уставу РФС, полномочия возлагаются на
Симонян трижды (в 2009—2010, 2012 и 2015 годах) выполнял обязанности и. о. президента РФС.