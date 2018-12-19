Виталий Мутко покидает футбол
Временным главой РФС стал Сергей Прядкин.
Временным главой РФС стал Сергей Прядкин.
Виталий Мутко оставляет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом стало известно на заседании исполкома организации, которое прошло сегодня в Москве. Исполнять обязанности президента РФС будет глава Российской
Период работы Виталия Мутко в российском футболе, который без преувеличения можно назвать эпохой, завершен: РФС официально объявил, что чиновник покидает организацию.
Господин Мутко приходил к руководству РФС дважды. С 2005 по 2009 год он был президентом союза, сменив Вячеслава Колоскова, а затем вернулся на ту же должность 2 сентября 2015 года, когда уже более семи лет занимал пост министра спорта. Финансовое положение РФС на тот момент было далеким от идеального, а подготовка к чемпионату мира по футболу в России приближалась к решающей стадии.
После обвинений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в причастности к допинговому скандалу на зимних Олимпийский играх 2014 года и решения Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от посещения Олимпиад он 25 декабря 2017 года приостановил свою деятельность на посту президента РФС.
Исполняющим обязанности президента организации стал Александр Алаев. Господин Мутко же, в свою очередь, еще 19 октября 2016 года был назначен заместителем председателя правительства РФ по строительству.
Теперь же Виталий Мутко, который 8 декабря 2018 года отметил свое 60-летие, судя по всему, окончательно уходит из футбола. До
Арнольд Кабанов