Виталий Мутко покидает футбол

Источник: РИА "Новости"

Виталий Мутко оставляет пост президента Российского футбольного союза (РФС). Об этом стало известно на заседании исполкома организации, которое прошло сегодня в Москве. Исполнять обязанности президента РФС будет глава Российской премьер-лиги Сергей Прядкин, которому предстоит руководить российским футболом до 22 февраля, когда состоится отчетно-выборная конференция РФС.

Читайте также Симонян не мог исполнять обязанности президента РФС по состоянию здоровья

Период работы Виталия Мутко в российском футболе, который без преувеличения можно назвать эпохой, завершен: РФС официально объявил, что чиновник покидает организацию.

Господин Мутко приходил к руководству РФС дважды. С 2005 по 2009 год он был президентом союза, сменив Вячеслава Колоскова, а затем вернулся на ту же должность 2 сентября 2015 года, когда уже более семи лет занимал пост министра спорта. Финансовое положение РФС на тот момент было далеким от идеального, а подготовка к чемпионату мира по футболу в России приближалась к решающей стадии.

Благодаря своему авторитету Виталий Мутко довольно быстро привел финансы РФС в надлежащее состояние. Однако остаться у руля российского футбола, во всяком случае формально, на время чемпионата мира ему не удалось.

После обвинений Всемирного антидопингового агентства (WADA) в причастности к допинговому скандалу на зимних Олимпийский играх 2014 года и решения Международного олимпийского комитета о пожизненном отстранении от посещения Олимпиад он 25 декабря 2017 года приостановил свою деятельность на посту президента РФС.

Читайте также Прядкин: Дюков на исполкоме не объявлял о желании возглавить РФС

Исполняющим обязанности президента организации стал Александр Алаев. Господин Мутко же, в свою очередь, еще 19 октября 2016 года был назначен заместителем председателя правительства РФ по строительству.

Теперь же Виталий Мутко, который 8 декабря 2018 года отметил свое 60-летие, судя по всему, окончательно уходит из футбола. До отчетно-выборной конференции РФС, которая состоится 22 февраля, исполнять обязанности президента организации будет руководитель Российской премьер-лиги Сергей Прядкин. Впрочем, он уже заявил, что выдвигать свою кандидатуру не будет. Ранее источники «Ъ» называли главным претендентом на пост президента РФС генерального директора «Газпром нефти» и председателя совета директоров самого богатого российского клуба — петербургского «Зенита» — Александра Дюкова.

Процесс выдвижения кандидатур должен завершиться 13 января.