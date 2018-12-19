Дальше без Виталия Мутко: в феврале у РФС будет новый президент

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Об этом решении Мутко было объявлено в среду на исполкоме РФС. Исполняющим обязанности президента организации стал глава Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Сергей Прядкин. Мутко дважды возглавлял РФС — с 2005 по 2009 года, во второй раз он занял эту должность в 2015 году. В конце прошлого года Мутко приостановил свою деятельность в РФС, исполняющим обязанности президента организации стал Александр Алаев.

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Сам Мутко не присутствовал на заседании исполкома, известив о своем решении в письменном виде. Желающие стать президентом РФС должны выдвинуть свои кандидатуры до 13 января. В понедельник источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что председатель совета директоров петербургского «Зенита» Александр Дюков, как ожидается, возглавит РФС вместо Мутко.

«Никаких вопросов, связанных с выборами президента, на сегодняшнем заседании не было. Дюков присутствовал, но мы не слышали его заявления о том, что он будет выдвигаться кандидатом», — рассказал Прядкин. Генеральный директор (генеральный секретарь) РФС Алаев добавил, что «ни о каких кандидатах на исполкоме речи не шло».

Сам Прядкин, как и генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин и вице-президент РФС Сергей Анохин, уже рассказали, что не будут выдвигать свои кандидатуры на пост главы организации.

Низкий поклон и благодарность ему от всей футбольной семьи. Благодаря ему и я пришел в РФС с футбольного поля. Александр Алаев

Также Прядкин поблагодарил Алаева за проделанную работу. «Очень лестно было слышать отзывы от членов исполкома, почти все поблагодарили его», — сказал он. Алаев, в свою очередь, выразил благодарность Мутко, отметив, что «трудно переоценить все то, что он сделал для нашего футбола». «Низкий поклон и благодарность ему от всей футбольной семьи. Благодаря ему и я пришел в РФС с футбольного поля», — отметил Алаев.

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Борьба Петербурга за финал Лиги чемпионов и итоги выступления сборных

Также исполком РФС в среду принял решение выдвинуть стадион «Санкт-Петербург» в качестве претендента на проведение финала Лиги чемпионов-2020/21. Соперником в борьбе за право провести финал турнира является Германия, которая предложила в качестве стадиона «Альянц Арену» в Мюнхене.

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко приветствовал это решение. «Приветствуем решение исполкома РФС, что наш стадион официально выдвинут на проведение финала Лиги чемпионов. С большим удовлетворением восприняли это решение. Мы готовили эту заявку сами, считаем, что можно блестяще провести финал на нашем стадионе. Санкт-Петербург — самый замечательный город, который я только знаю. Руководство города и наши жители всегда проявляют гостеприимство. Думаю, мы выиграем эту заявку», — сказал он.

Также на исполкоме старшим тренером молодежной сборной России был утвержден Михаил Галактионов.

Специалист ранее был исполняющим обязанности старшего тренера «молодежки» вместо Евгения Бушманова, который покинул данный пост этой осенью после непопадания российской команды в финальную часть Евро-2019.

Алаев рассказал, что исполком РФС полностью доверяет Галактионову. «Заслушали доклад и.о. старшего тренера Галактионова. Сегодня исполком утвердил его старшим тренером, единогласно поддержали его кандидатуру. Он достиг больших результатов с командой 1998 года рождения, также поработал в премьер-лиге. Кандидатура подходящая, и мы будем бороться за право попадания на чемпионат Европы», — добавил он.

На исполкоме были подведены итоги выступления сборных команд. «Исполком РФС постановил считать итоги выступления сборных команд России по футболу в 2018 году положительными. Главная цель на следующий год — попадание в финальную часть Евро-2020», — сказал член исполкома Игорь Лебедев. На чемпионате мира, который прошел летом 2018 года в России, национальная команда под руководством Станислава Черчесова дошла до четвертьфинала.

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Статус белорусов пока под вопросом

Министерство спорта РФ 24 августа предложило внести поправки в приказ «Об утверждении ограничений на участие спортсменов, не имеющих права выступать за спортивные сборные команды РФ, во всероссийских спортивных соревнованиях», чтобы данный запрет не распространялся на спортсменов из Белоруссии. По данному предложению белорусы больше не должны считаться легионерами в составе российских команд по игровым видам спорта. В частности, министерство спорта РФ предложило не считать белорусов легионерами во всероссийских соревнованиях по футболу.

Алаев рассказал, что исполком в среду рассмотрел заявление Минспорта. «Данный вопрос вызвал дискуссию, и было принято решение перенести этот вопрос на следующий исполком. Надо проработать этот вопрос тщательнее, там много вопросов», — сказал он.

Внесено изменение, теперь клубы, не прошедшие лицензирование или банкроты, не смогут называться прежним именем, все сотрудники будут дисквалифицированы, а срок (дисквалификации) вырос с двух лет до четырех. Александр Алаев